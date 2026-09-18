Tricolorii se vor duela cu Suedia (în deplasare, 25 septembrie), Bosnia (acasă, 28 septembrie), Polonia (în deplasare, 2 octombrie) și din nou Suedia (acasă, 5 octombrie).

Jan Urban a anunțat lotul Poloniei: ”Toate echipele își doresc să câștige această grupă!”

Vineri dimineață, selecționerul Poloniei Jan Urban a anunțat lotul pentru meciurile din Liga Națiunilor. În meciul cu România, polonezii vor avea două absențe importante, Lukasz Skorupski și Bartlomiej Dragowski.

În schimb la naționala lui Lewandowski ar putea debuta Adrian Benedyczak, fostul coleg de la Parma al lui Dennis Man și al lui Valentin Mihăilă.

”Nu există nicio îndoială că disputarea a patru meciuri în 11 zile reprezintă o provocare. Va trebui să gestionezi bine resursele și energia jucătorilor. Știm cu toții că acum calificarea la EURO va fi puțin mai dificilă. Această cale prin intermediul Ligii Națiunilor este importantă. Toate echipele își doresc să câștige această grupă”, a spus Jan Urban.

Lotul Poloniei pentru meciul cu România

Portari: Marcin Bułka (NEOM SC), Kamil Grabara (Juventus FC), Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków).

Fundași: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (Dynamo Kyiv), Jakub Kiwior (FC Porto), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok).

Mijlocași: Przemysław Frankowski (Stade Rennais FC), Jakub Kamiński (SL Benfica), Wiktor Nowak (Slavia Prague), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (RC Lens), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennais FC), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (Inter Milan).

Atacanți: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Karol Świderski (Widzew Łódź), Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg), Adrian Benedyczak (Kasimpasa SK)