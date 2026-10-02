El e „liderul tăcut” din naționala României! Polonezii au numit „asul din mâneca” lui Gică Hagi

El e „liderul tăcut” din naționala României! Polonezii au numit „asul din mâneca” lui Gică Hagi Nationala
SPORT.RO
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Jurnaliștii polonezi au identificat liderul echipei naționale a României.

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radu dragusinPoloniaRomaniaNations League
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Radu Drăgușin, „liderul tăcut” din naționala României

Cum moralul poate fi redobândit doar cu o victorie, elevii lui Gică Hagi au ocazia să triumfe din nou. „Tricolorii” se vor duela vineri, 2 octombrie, cu reprezentativa Poloniei, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

În ziua partidei, jurnaliștii polonezi au identificat „asul din mâneca” lui Gică Hagi: Radu Drăgușin. Ziariștii au amintit de accidentarea fundașului central, pe care l-au numit „liderul tăcut” al naționalei. Motivul? Atitudinea arătată de „Dragon” în teren.

”Radu Drăgușin a trecut printr-o perioadă dificilă. Fundașul român a suferit o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de teren pentru o perioadă îndelungată. Acum încearcă să revină la nivelul care i-a permis să ajungă în Anglia și să devină unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai naționalei României.

Drăgușin este unul dintre acei jucători în jurul cărora românii își pot construi echipa pentru următorii ani. Nu atrage atenția prin declarații spectaculoase sau prin comportamentul său din afara terenului. Este mai degrabă liniștit și concentrat asupra muncii sale. Pe teren, însă, situația se schimbă. Acolo trebuie să fie unul dintre liderii echipei.

Nu este însă genul de lider care vorbește permanent. Personalitatea lui este diferită. Drăgușin preferă să demonstreze pe teren și prin modul în care se pregătește. De aici vine și imaginea de 'lider tăcut' al românilor.

Pentru Gheorghe Hagi, un fotbalist cu experiența acumulată de Drăgușin în Italia și Anglia poate avea o importanță uriașă. Mai ales într-o echipă care încearcă să-și găsească stabilitatea după începutul slab din Liga Națiunilor. România a pierdut primele două partide, cu Suedia și Bosnia și Herțegovina, iar presiunea înaintea confruntării cu Polonia este mare.

Drăgușin poate deveni unul dintre jucătorii care să ofere siguranță defensivei române. Întrebarea este în ce măsură se află deja la nivelul fizic necesar după lunga pauză provocată de accidentare. Românii au nevoie de el nu doar pentru meciul cu Polonia, ci și pe termen lung”, au scris jurnaliștii de la sport.pl.

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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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