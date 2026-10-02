Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE este de luni până vineri, de la ora 16:00. Emisiunea abordează de fiecare dată cele mai interesante din fotbalul românesc și nu numai.

Cristi Pulhac și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu de la VOYO SPORT LIVE

VOYO SPORT LIVE e azi, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1, cu multe subiecte din fotbalul intern, dar și din cel internațional. Andrei Grecu îi are invitați pe Cristi Pulhac și Ion Alexandru într-o emisiune pe care nu trebuie să o ratați!

Meciul de azi Polonia - România din Nations League, transferul lui Nicolae Stanciu, dar și ce se întâmplă în Superliga României... sunt doar câteva dintre subiectele din emisiunea de azi.

Emisiunea VOYO SPORT LIVE e de luni până vineri, pe VOYO SPORT 1, de la 16:00, iar Matinalul VOYO SPORT LIVE e sâmbătă și duminică, de la ora 10:00.