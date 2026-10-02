SuperLiga avansează cu pași repezi, iar, înainte de pauza competițională, cortina a fost trasă peste runda a 10-a.

LPF a decis! Când joacă FCSB, Dinamo și Rapid în etapa a 12-a

România va juca ultimul meci din grupa de UEFA Nations League luni, 5 octombrie, acasă cu Suedia. Ulterior, jucătorii convocați se vor întoarce la echipele de club.

După entuziasmul creat de convocări, fotbaliștii vor trebui să se regrupeze și să se gândească la partidele din competițiile interne. În această situație se află și internaționalii din SuperLiga.

Spre deosebire de Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, FCSB nu a avut niciun fotbalist chemat la prima reprezentativă. Acest aspect a fost speculat de către Laurențiu Reghecampf, care a avut toți jucătorii importanți la dispoziție.

Tehnicianul a început deja cu antrenamente spartane, asta pentru a o duce pe FCSB pe linia de plutire. Mai mult decât atât, Laurențiu Reghecampf are și un avantaj important: echipa sa trage cortina peste etapa a 11-a din SuperLiga.

Mai exact, Liga Profesionistă de Fotbal a decis să programeze partida FC Voluntari - FCSB luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.