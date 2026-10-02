OFICIAL LPF a decis! Când se joacă etapa a 11-a din Superliga României

LPF a decis! Când se joacă etapa a 11-a din Superliga României Superliga
SPORT.RO
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LPF a postat programul etapei cu numărul 11 din SuperLiga.

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SuperLiga avansează cu pași repezi, iar, înainte de pauza competițională, cortina a fost trasă peste runda a 10-a. 

LPF a decis! Când joacă FCSB, Dinamo și Rapid în etapa a 12-a

România va juca ultimul meci din grupa de UEFA Nations League luni, 5 octombrie, acasă cu Suedia. Ulterior, jucătorii convocați se vor întoarce la echipele de club.

După entuziasmul creat de convocări, fotbaliștii vor trebui să se regrupeze și să se gândească la partidele din competițiile interne. În această situație se află și internaționalii din SuperLiga.

Spre deosebire de Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, FCSB nu a avut niciun fotbalist chemat la prima reprezentativă. Acest aspect a fost speculat de către Laurențiu Reghecampf, care a avut toți jucătorii importanți la dispoziție.

Tehnicianul a început deja cu antrenamente spartane, asta pentru a o duce pe FCSB pe linia de plutire. Mai mult decât atât, Laurențiu Reghecampf are și un avantaj important: echipa sa trage cortina peste etapa a 11-a din SuperLiga.

Mai exact, Liga Profesionistă de Fotbal a decis să programeze partida FC Voluntari - FCSB luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.

Programul complet al etapei 12 din SuperLiga

Vineri, 16 octombrie

  • Ora 18.00 Oţelul Galaţi - FK Csikszereda Miercurea Ciuc  
  • Ora 21.00 Dinamo - FC Botoşani

Sâmbătă, 17 octombrie

  • Ora 17.15 Petrolul Ploieşti - Sepsi OSK Sf. Gheorghe  
  • Ora 21.30 FC Rapid - Corvinul Hunedoara

Duminică, 18 octombrie

  • Ora 18.15 UTA Arad - CFR 1907 Cluj
  • Ora 21.00 Universitatea Craiova - Farul Constanţa

Luni, 19 octombrie

  • Ora 18.00 Universitatea Cluj - FC Argeş
  • Ora 21.00 FC Voluntari - FCSB
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