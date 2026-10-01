Ce se va întâmpla cu Robert Lewandowski în meciul cu România! Urban a luat decizia în mijlocul scandalului: ”Câștigă meciul sau pleci!”

Conform Football Scout, a luat o decizie în privința lui Robert Lewandowski pentru meciul cu România. Atacantul polonez a fost titular în meciul de debut cu Bosnia, dar, contra Suediei, a intrat abia pe final.

Cutremur la naționala Portugaliei! Tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are un nou posesor

” Robert Lewandowski revine în primul „11”. După ce s-a înțeles cu Jan Urban și a fost menajat în meciul cu Suedia, căpitanul este pregătit pentru România. Naționala Poloniei are în față un meci decisiv, iar pierderea punctelor ar fi foarte dureroasă. În primul „11” ar trebui să se regăsească, în primul rând, experiența. Răbdarea începe să se epuizeze la PZPN ”, a scris sursa citată.

Presa poloneză susține că meciul cu România este unul decisiv pentru viitorul lui Jan Urban la naționala Poloniei. În cazul unui eșec în fața tricolorilor, antrenorul va părăsi banca naționalei după returul cu Bosnia.

După ce s-a consultat cu atacantul, care este și căpit”anul naționalei poloneze, Urban a decis ca Robert Lewandowski să fie titular în meciul cu România.

Oficialii Federației Poloneze de Fotbal și-au pierdut răbdarea cu Jan Urban, iar relațiile dintre cele două părți sunt tensionate. După meciul cu Suedia, Urban și Cezary Kulesza, președintele Federației Poloneze de Fotbal, ar fi purtat o discuție extrem de serioasă, în care ar tehnicianul ar fi fost avertizat cu privire la un eșec suferit și în fața României.

”În drum spre Polonia, după înfrângerea în fața Suediei, Kulesza a avut o discuție cu Urban. În cadrul conversației nu i s-a spus explicit: „Câștigă meciul cu România sau pleci”. Cu toate acestea, a devenit clar că următorul meci, de pe stadionul PGE Narodowy, ar putea fi decisiv.

Din ce în ce mai multe persoane importante din cadrul Federației Poloneze de Fotbal își pierd încrederea că acest proiect se îndreaptă în direcția corectă. Problema lui Urban nu mai ține doar de rezultate”, a scris Meczyki.

De altfel, jurnalistul polonez Tomasz Wlodarczyk a declarat că soarta lui Jan Urban este mai mult sau mai puțin decisă: ”Pierderea încrederii este enormă. Nu vreau să spun că totul este deja decis. Nu știu dacă situația mai poate fi redresată. Meciul cu România este un meci pentru postul său. Asta trebuie să spunem. Dacă nu va câștiga, va fi demis după acțiunea echipei naționale a Poloniei.

Chiar dacă vicepreședinții Federației Poloneze de Fotbal (PZPN) se opun lui Kulesza, din păcate sau din fericire, aceștia vorbesc pe aceeași voce. Declarațiile lui Bednarek și Wiśniewski au fost, de fapt, nemulțumiri legate de modul de comunicare și de mesajele contradictorii. Felul în care a fost transmis acest mesaj negativ despre calitate... Dacă nu câștigăm, balanța se va înclina”.