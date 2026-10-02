„Gică Hagi pleacă 100%!” Florin Prunea, anunț îngrijorător înainte de Polonia - România

„Gică Hagi pleacă 100%!” Florin Prunea, anunț îngrijorător înainte de Polonia - România Nationala
SPORT.RO
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Florin Prunea a vorbit despre viitorul lui Gică Hagi pe banca echipei naționale.

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Florin PruneaGica HagiEchipa NationalaRazvan Burleanu
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Florin Prunea, anunț despre viitorul lui Gică Hagi

Cum moralul poate fi redobândit doar cu o victorie, elevii lui Gică Hagi au ocazia să triumfe din nou. „Tricolorii” se vor duela vineri, 2 octombrie, cu reprezentativa Poloniei, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Totuși, dacă „tricolorii” nu se vor impune, Gică Hagi va bifa a 3-a înfrângere din tot atâtea posibile în meciurile oficiale. Întrebat dacă „Regele” va părăsi corabia, Florin Prunea a răspuns fără să stea pe gânduri.

Fostul portar e convins că un succes va duce la demisia lui Gică Hagi. În urma acestei afirmații, Florin Prunea a profitat de ocazie și l-a „înțepat”, din nou, pe Răzvan Burleanu, antipatia dintre cei doi fiind una cunoscută.

"(pleacă Hagi dacă pierde cu Polonia și Suedia?) Pleacă Gică! Vreți să facem pariu? Pleacă 100%! Pe Burleanu nu îl interesează, pe el știi cine îl dă afară?

Numai suporterii îl dau, să facă presiune mare să plece, altfel nu îl dă nimeni afară. Uită-te în declarație de avere, să vezi câți bani a făcut de când a venit la FRF.

A venit într-un macat și acum e multimilionar în euro, ai înnebunit la cap?! Terenurile în centrul orașului... de unde, bă?! A venit într-un macat, asta avea pe el! E normal fotbalul să scadă și el să se îmbogățească?", a spus Florin Prunea, la Iamsport.

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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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