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Horror! Aflată în criză, naționala mai primește o lovitură înainte de returul cu Suedia: ”Nu va fi apt de joc!”

Viktor Gyokeres nu a dat randamentul pe care îl aștepta Mikel Arteta la Arsenal, motiv pentru care se discută inclusiv despre posibilitatea ca vârful suedez să fie cedat în pauza de iarnă a campionatului Premier League, care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1!

Viktor Gyokeres nu a marcat nici măcar un gol în acest sezon, deși a bifat cinci apariții pentru ”tunari”, iar dezamăgirea în rândul staffului tehnic e mare. În plus, el nu confirmă așteptările, mai ales că în vara lui 2025, când era adus de la Sporting Lisabona, se plăteau în schimbul său 67 de milioane de euro.

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Însă, situația se poate schimba după ce se întoarce de la echipa națională a Suediei, unde are parte de evoluții foarte bune, solide, cu goluri meci de meci. Vârful ”tunarilor” a marcat de trei ori, câte un gol în fiecare meci pe care l-a disputat până acum în Liga Națiunilor.

A marcat cu România (scor 2-1), Polonia (scor 3-1) și Bosnia (scor 1-1), dar mai are la dispoziție o partidă pentru a mai reuși un gol, cel puțin, și pentru a relansa sezonul, cu șanse mai mari să reintre în grațiile lui Arteta.

Suedia va mai întâlni chiar România, luni, 5 octombrie, pe Arena Națională.

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În total, de când a ajuns la Arsenal, Gyokeres a marcat de 21 de ori și a oferit trei pase decisive, în 60 de apariții. În acest moment, conform presei internaționale, din cauza evoluțiilor slabe ale suedezului, se discută despre planurile ”tunarilor” cu jucătorul.

Astfel, concret, Gyokeres poate face pasul în Serie A în iarnă, la AC Milan, sub formă de împrumut în primă fază. Însă, milanezii ar urma să treacă în contract o prevedere care le oferă posibilitatea să îl transfere definitiv, dacă va fi mulțumită de evoluțiile jucătorului.