România a pierdut primele trei jocuri din campania de Nations League, cu Suedia (scor 1-2), Bosnia (scor 2-4) și Polonia (scor 0-6).

Victor Lindelöf și-a explicat nervii de după meciul cu Bosnia

La conferința de presă premergătoare jocului de pe Arena Națională, Victor Lindelöf și-a explicat atitudinea avută vineri, după remiza înregistrată de Suedia în meciul cu Bosnia, scor 1-1.

După meciul de vineri seară, Lindelöf nu s-a oprit la interviuri și i-a ignorat pe jurnaliștii care îl așteptau. Criticat pentru gestul considerat a fi lipsit de respect, soția lui Lindelöf a explicat pe rețelele sociale că nervii arbitrului au fost provocați de arbitrajul slab al ucraineanului Aleksej Derevinskiy.

Duminică, Lindelöf a oferit explicații: ”Bineînțeles că am fost foarte frustrat. Voiam să câștig meciul. Apoi, nici nu am auzit pe nimeni să mă strige. Nu o să stau la coadă și să aștept ca cineva să vrea să vorbească cu mine. Probabil că aș fi spus și câteva lucruri stupide atunci.

Cred că nivelul arbitrajului nu a fost unul foarte bun, în general, pe tot parcursul meciului. A început cu faptul că noi am primit o aruncare de la margine, iar apoi au fost două lovituri libere ușor acordate, la care cred că arbitrul putea să facă mai bine”, a spus Lindelof la conferința de presă.