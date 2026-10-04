Acuzații de aranjament după Polonia - România: "Regie cu acordul selecționerului"

Robert Lewandowski a avut o seară de vis la Varșovia. Mai întâi, a obținut un penalty și eliminarea lui Radu Drăgușin, iar până la final a reușit o triplă prin care a ajuns la borna 92 în tricoul naționalei.

Fostul impresar al lui Lewandowski acuză după Polonia - România: "Cartonașe regizate cu acordul selecționerului"

Cu toate acestea, apar și acuzații la adresa starului polonez. Fostul internațional Cezary Kucharski (54 de ani), care i-a fost impresar lui Lewandowski până în 2018, susține că atacantul a luat cartonaș galben intenționat contra României pentru a pleca mai rapid din cantonamentul naționalei și a se întoarce la echipa de club.

Lewandowski a văzut cartonașul galben în minutul 42, după un fault destul de dur asupra lui Andrei Coubiș. Având în vedere că este al doilea avertisment din Nations League, atacantul lui Chicago Fire va rata meciul Poloniei din Bosnia, de luni seară.

Kucharski, care se află de ani buni într-un conflict financiar și judiciar cu Lewandowski, a devenit un critic frecvent al fostului său client. Impresarul susține că "regia" din meciul cu România s-a produs cu acordul selecționerului Jan Urban.

"Nu poți minimaliza un 6-0, dar e greu să te entuziasmezi și să tragi concluzii, fiindcă penalty-ul și cartonașul roșu au decis meciul împotriva unei Românii foarte slabe. Arbitrul a fost îngăduitor cu naționala Poloniei.

Lewandowski și-a îmbunătățit statisticile, cu un hat-trick și cartonașe regizate cu acordul selecționerului Jan Urban.

Dacă tot trebuie menajat și este obosit din cauza lipsei de somn, atunci ar fi trebuit folosit împotriva Suediei și în deplasarea din Bosnia și Herțegovina, fiindcă acestea sunt cele mai puternice adversare", a scris Kucharski, pe X.

Cezary Kucharski a publicat și un mesaj trimis pe WhatsApp încă de miercuri, cu două zile înaintea meciului Polonia - România, când întreba pe cineva: "Lewandowski va lua galben cu România?".