NEWS ALERT Horror! Aflată în criză, naționala mai primește o lovitură înainte de returul cu Suedia: ”Nu va fi apt de joc!”

Horror! Aflată în criză, naționala mai primește o lovitură înainte de returul cu Suedia: ”Nu va fi apt de joc!” Nationala Marius Marin, Valentin Mihăilă, Dennis Man / Foto - Gabriel Chirea
SPORT.RO
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România se va duela luni cu Suedia în returul de pe Arena Națională.

TAGS:
marius marinRomaniaEchipa NationalaSuediaNations League
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Este o perioadă complicată pentru echipa națională și pentru Gică Hagi, după ce prima reprezentativă a înregistrat trei eșecuri în primele trei jocuri din Nations League.

Marius Marin a părăsit cantonamentul echipei naționale

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Marius Marin / Foto: Imago
Marius Marin, Valentin Mihăilă, Dennis Man / Foto - Gabriel Chirea
"Ori noi, ori ei!" Mesajul RAZBOINIC transmis de Marius Marin inaintea meciului cu Olanda: "Cred ca sunt ingrijorati! I-am pus pe ganduri!"
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România a pierdut primele trei jocuri din campania de Nations League, cu Suedia (scor 1-2), Bosnia (scor 2-4) și Polonia (scor 0-6). În ultima partidă din octombrie, tricolorii vor da piept pe Arena Națională cu Suedia.

Înainte de returul de la București, echipa națională primește o altă veste cruntă. Încă un jucător s-a accidentat și a părăsit cantonamentul echipei naționale. De această dată este vorba despre Marius Marin.

După meciul din Polonia, Marius Marin a acuzat probleme musculare. Deși s-a sperat în recuperarea acestuia, investigațiile medicale efectuate azi au arătat că mijlocașul central nu va fi apt de joc mâine seară. În aceste condiții, Marius a părăsit cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia.

Mult succes, Marius, și să ne revedem cu bine curând!”, se arată în comunicatul FRF.

În meciurile din Nations League, Marius Marin nu a făcut parte din lot la partidele cu Suedia și Bosnia, însă a evoluat 23 de minute în umilința cu Polonia.

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