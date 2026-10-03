Echipa fostului antrenor dinamovist nu a avut parte de cel mai bun start de sezon. După primele cinci etape are doar două puncte, dar speră să-și îndeplinească, în cele din urmă, obiectivul: salvarea de la retrogradare.

Zeljko Kopic a profitat de pauza competițională pentru a lucra mai mult cu jucătorii săi de la Wieczysta. Acolo este însoțit de Florentin Petre (50 de ani), legenda lui Dinamo, care este antrenor secund în staff-ul său.

Florentin Petre și Zeljko Kopic, ”ușa deschisă” pentru o revenire în Superligă: ”Poate într-un viitor apropiat”

În direct la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”, Petre a vorbit despre plecarea de la Dinamo și a lăsat ”ușa deschisă” pentru o revenire la echipa sa de suflet alături de antrenorul croat. În această perioadă, ”roș-albii” merg excelent în Superliga României. Au 23 de puncte și sunt pe primul loc după primele zece etape, la două puncte distanță de locul doi, ocupat de Rapid.

„(n.r. - Vă pare rău că ați plecat de la Dinamo?) Nu ne pare rău deloc, chiar deloc. Am vorbit și cu Zeljko, a fost decizia noastră. Poate, eu știu, într-un viitor apropiat, ne mai întoarcem o dată. Mai vedem.

(n.r. - Situația în Polonia e îngrijorătoare?) Nu e îngrijorătoare, am avut posibilitatea în perioada asta de pauză pe care am avut-o să reglăm anumite lucruri care nu erau reglate înainte, cu un cantonament, cu dorința noastră nebună de a câștiga meciurile. Vedem ce se va întâmpla pe viitor.

Munca pe care o depunem este maximă și facem tot posibilul, tragem cât putem de tare ca să ducem echipa cât mai sus în clasamentul. Obiectivul este rămânerea în prima ligă și, să dea Dumnezeu, cu rezultate cât mai bune, să ajungem cât mai sus”, a spus Florentin Petre, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

CV-ul lui Zeljko Kopic

De-a lungul carierei Zeljko Kopic le-a antrenat pe NK Lučko, Cibalia, NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos FC, Dinamo Zagreb, Botev Plovdiv, Dinamo București.

Tehnicianul ajuns la 48 de ani a antrenat-o pe Dinamo timp de doi ani și jumătate pe Dinamo, între decembrie 2024 și iunie 2026, reușind o serie de rezultate remarcabile. A preluat echipa din zona retrogradării și a reușit să joace de două ori în play-off, iar în ultimul sezon a jucat chiar în barajul pentru Conference League, pierdut cu 1-2 în fața FCSB-ului.

Pe banca lui Dinamo, Zeljko Kopic a avut cel mai lung ”mandat” din cariera sa, cu 113 meciuri: 44 au fost victorii, 38 s-au încheiat la egalitate și 31 au fost înfrângeri.

VIDEO - Florentin Petre, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”