La partida cu Suedia, care ar urma să se dispute cu un stadion plin la București, România va căuta să încheie seria dezastruoasă din Liga Națiunilor, după 1-2 în Suedia, 2-4 contra Bosniei și 0-6 împotriva Poloniei! Meciul este unul deosebit de important și pentru postul lui Gică Hagi, care și-a pierdut vizibil din optimismul din urmă cu câteva săptămâni.

Robert Niță: "Florin Tănase cred că va fi numărul 9 al României la meciul cu Suedia"

La fel ca Suedia, România este și multe probleme de lot. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță vor fi suspendați, în timp ce Daniel Bîrligea s-a accidentat în Polonia și a părăsit deja lotul naționalei.

Robert Niță, fostul atacant de la Steaua și Rapid, crede că Gică Hagi va miza pe Florin Tănase în centrul atacului la partida cu Suedia, având în vedere că România nu îl va avea la dispoziție nici pe Louis Munteanu, accidentat.

"E clar că este o conjunctură nefavorabilă, atât din punct de vedere al jocului, cât și al rezultatelor. Ne-am mirat toți că sunt foarte mulți jucători convocați. Iată că selecționerul a anticipat corect și ajungem în situația de a nu avea perechea de fundași centrali. Toț suntem de acord că Drăgușin era fundașul central care juca de meci. Nu îl vom avea nici pe Ghiță, care nu a făcut o acțiune bună de data aceasta.

Rămânem și fără atacant după accidentările lui Louis Munteanu și Bîrligea. Vine prost pentru echipa națională accidentarea lui Bîrligea.

Selecționerul a mai spus despre Florin Tănase, când erau discuții despre FCSB și patronul de acolo. El a mai spus că Tănase a jucat număr 9 la Viitorul și că dânsul îl vede în poziția directă. Mă gândesc că pe Man nu îl va scoate din ban dreapta. Ianis nu cred că poate juca la fel de bine cu spatele la poartă. Cred că Tănase va juca număr 9 pentru că prea multe soluții nu ai", a spus Robert Niță, la VOYO Sport Live.