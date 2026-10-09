Federația Turcă de Fotbal a anunțat vineri încheierea colaborării cu Vincenzo Montella (52 de ani), după un parcurs dezastruos în Liga A din Nations League, unde echipa a pierdut toate cele patru partide disputate.

Ultimul eșec, 1-3 cu Italia, ar fi cântărit decisiv în hotărârea conducerii, după cum Sport.ro v-a prezentat aici. Turcia nu a obținut niciun punct în grupă, iar bilanțul lui Montella arată astfel: șase înfrângeri și o singură victorie în ultimele șapte meciuri.

„S-a decis să nu continuăm colaborarea cu selecționerul echipei naționale A, domnul Vincenzo Montella”, a transmis Federația Turcă de Fotbal într-un comunicat oficial.

Montella ar putea primi aproape un milion de euro

Italianul a preluat naționala Turciei în septembrie 2023 și a condus echipa la EURO 2024. Contractul său fusese prelungit până la Campionatul European din 2028.

Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, Montella ar urma să primească despăgubiri de aproximativ 915.000 de euro. Antrenorul avea un salariu anual de 2,2 milioane de euro, iar suma ar reprezenta echivalentul a cinci salarii lunare.

În cele 40 de meciuri oficiale și amicale în care a condus Turcia, Montella a înregistrat 21 de victorii, cinci remize și 14 înfrângeri.

Presa italiană îl indică pe Arda Turan printre posibilii înlocuitori ai tehnicianului. Federația nu a anunțat încă numele noului selecționer.