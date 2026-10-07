OUT! Selecționerul naționalei, dat afară după patru înfrângeri din patru în Nations League

OUT! Selecționerul naționalei, dat afară după patru înfrângeri din patru în Nations League Nations League
SPORT.RO
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Tehnicianul a „picat” după șase eșecuri și o singură victorie în ultimele șapte partide.

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Vincenzo MontellaTurciaNations League
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Vincenzo Montella este aproape de despărțirea de naționala Turciei, după un start dezastruos în Liga A din Nations League. Potrivit publicației Milliyet, Federația Turcă de Fotbal a decis să încheie colaborarea cu tehnicianul italian.

Montella, dat afară după patru înfrângeri din patru în Nations League

Turcia a pierdut toate cele patru meciuri disputate în grupă și are zero puncte. Ultimul eșec, 1-3 cu Italia, a fost picătura care a umplut paharul pentru conducerea Federației. Președintele Ibrahim Hacıosmanoglu și oficialii TFF, care l-au susținut pe Montella până acum, ar fi decis să renunțe la serviciile sale.

Montella avea contract cu Turcia până la finalul Campionatului European din 2028. Înțelegerea a fost prelungită anul trecut, însă presa din Turcia susține că Federația a stabilit deja și suma pe care antrenorul o va primi după reziliere.

Italianul are un salariu anual de 2,2 milioane de euro, aproximativ 183.000 de euro pe lună. Montella ar urma să primească echivalentul a cinci salarii, ceea ce înseamnă o despăgubire de aproximativ 915.000 de euro.

  • Montella a pregătit Turcia în 40 de meciuri oficiale și amicale. Bilanțul său este de 21 de victorii, 5 remize și 14 înfrângeri.
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