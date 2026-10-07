OUT! Selecționerul naționalei, dat afară după patru înfrângeri din patru în Nations League

Vincenzo Montella este aproape de despărțirea de naționala Turciei, după un start dezastruos în Liga A din Nations League. Potrivit publicației Milliyet, Federația Turcă de Fotbal a decis să încheie colaborarea cu tehnicianul italian.

Montella, dat afară după patru înfrângeri din patru în Nations League

Turcia a pierdut toate cele patru meciuri disputate în grupă și are zero puncte. Ultimul eșec, 1-3 cu Italia, a fost picătura care a umplut paharul pentru conducerea Federației. Președintele Ibrahim Hacıosmanoglu și oficialii TFF, care l-au susținut pe Montella până acum, ar fi decis să renunțe la serviciile sale.