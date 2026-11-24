Assad Al-Hamlawi are o serie de patru meciuri fără gol, pentru Craiova și naționala Palestinei, dar rămâne un fotbalist de care se va vorbi tot mai mult, pe măsură ce ne vom apropia de perioada mercato din iarnă.
Atacantul de 26 de ani vine după un sezon excelent, în care a realizat eventul cu Universitatea, contribuind la această performanță cu 11 goluri și 2 pase decisive. Iar în campania actuală, Al-Hamlawi își va îmbunătăți cifrele, în mod cert. Pentru că are deja 11 goluri și 1 pasă de gol pentru Craiova. La care se adaugă cele cinci goluri înscrise pentru naționala Palestinei, în amicalele din septembrie și octombrie.
Cu un astfel de bilanț, vârful de 1,88 de metri, transferat pentru un milion de euro de la Slask Wroclaw (Polonia), a ajuns pe lista unor cluburi, precum Panathinaikos (Grecia), Getafe (Spania), Al-Ahly Cairo și Pyramids (Egipt).
Al-Ahly Cairo a și avut o tentativă, în vară, de a-l transfera pe Al-Hamlawi, însă negocierile s-au oprit, după ce oltenii au cerut aproximativ 5 milioane de euro pentru jucătorul născut și crescut în Suedia.
Acum, și cei de la Pyramids au fost nevoiți să facă un pas înapoi, după ce au abordat subiectul transferului lui Al-Hamlawi de la Craiova.
Hani Saeed: „Am vorbit pentru Al-Hamlawi. Nu ne mai interesează“
În ultimele săptămâni, presa arabă a anunțat că oficialii de la Pyramids, liderul campionatului egiptean, vor veni în România, pentru a negocia transferul lui Al-Hamlawi, în iarnă. Dacă cineva a bătut drumul până la Craiova, în acest scop, e un subiect despre care Universitatea n-a făcut niciun anunț. În schimb, directorul sportiv al celor de la Pyramids, Hani Saeed, tocmai a dezvăluit decizia clubului, după primele tatonări pentru starul Craiovei.
„Într-adevăr, ni l-am dorit foarte mult pe Al-Hamlawi. Ne-am și interesat de condițiile în care se poate realiza acest transfer. După care am luat decizia: nu ne mai interesează acest jucător. E ieșit, în totalitate, din calculele noastre pentru perioada mercato din iarnă. Ne vom orienta spre alte variante. Nu știm, deocamdată, pe cine vom lua în iarnă, dar, în mod cert, Al-Hamlawi e un caz închis pentru noi“, a explicat Hani Saeed.
Declarațiile acestuia vin după ce presa arabă a scris că Pyramids ar fi înaintat o ofertă de 3,5 milioane de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. O asemenea propunere, dacă a existat, a fost respinsă, în mod cert, de Craiova. Pentru că, în vară, clubul din Bănie a cerut 5 milioane de euro pentru golgheterul său. Între timp, cota lui Al-Hamlawi s-a îmbunătățit, având în vedere că, în perioada septembrie – octombrie, jucătorul a marcat 14 goluri în 14 meciuri și a strălucit în campania din Conference League.