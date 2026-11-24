Assad Al-Hamlawi are o serie de patru meciuri fără gol, pentru Craiova și naționala Palestinei, dar rămâne un fotbalist de care se va vorbi tot mai mult, pe măsură ce ne vom apropia de perioada mercato din iarnă.

Atacantul de 26 de ani vine după un sezon excelent, în care a realizat eventul cu Universitatea, contribuind la această performanță cu 11 goluri și 2 pase decisive. Iar în campania actuală, Al-Hamlawi își va îmbunătăți cifrele, în mod cert. Pentru că are deja 11 goluri și 1 pasă de gol pentru Craiova. La care se adaugă cele cinci goluri înscrise pentru naționala Palestinei, în amicalele din septembrie și octombrie.

Cu un astfel de bilanț, vârful de 1,88 de metri, transferat pentru un milion de euro de la Slask Wroclaw (Polonia), a ajuns pe lista unor cluburi, precum Panathinaikos (Grecia), Getafe (Spania), Al-Ahly Cairo și Pyramids (Egipt).

Al-Ahly Cairo a și avut o tentativă, în vară, de a-l transfera pe Al-Hamlawi, însă negocierile s-au oprit, după ce oltenii au cerut aproximativ 5 milioane de euro pentru jucătorul născut și crescut în Suedia.

Acum, și cei de la Pyramids au fost nevoiți să facă un pas înapoi, după ce au abordat subiectul transferului lui Al-Hamlawi de la Craiova.