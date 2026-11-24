Luca Bărbulescu a debutat la SC Popești-Leordeni

La patru luni după despărțirea de Dinamo, Luca Bărbulescu a debutat la noua echipă. Atacantul a jucat 12 minute pentru SC Popești-Leordeni, în victoria cu 5-0 contra lui CSC Șelimbăr, de pe teren propriu.

Acesta a fost internațional de juniori U17 și a fost campion la atletism, un sport care i-a dezvoltat forța de pătrundere și viteza. Este considerat un fotbalist de perspectivă, dar pe care Dinamo nu a avut nici loc și nici timp ca să-l dezvolte. Tânărul jucător spune că a ales trupa ilfoveană pentru i-a întins o mână de ajutor într-un moment greu al carierei sale și vrea să răsplătească încrederea acordată.

SC Popești-Leordeni ocupă locul al patrulea în Liga 2, dar nu are voie să promoveze la finalul sezonului. Echipa antrenată de Cătălin Gheorghe mai propune câțiva tineri jucători cu potențial, precum portarul Marc Rădulescu (19 ani), fundașul Răzvan Iacob (18 ani), mijlocașii Adrian Căpraru (19 ani), Eric Damașcan (18 ani) și Bogdan Fîrținescu (20 de ani) și atacanții Andrei Sora (18 ani) și Quadri Taiwo (20 de ani).

A fost junior în Germania la FC Augsburg

Luca Bărbulescu (19 ani / 178 cm) este născut la Bărcănești (județul Prahova), dar a evoluat ulterior în Germania, unde a fost junior la academia lui FC Augsburg. În iulie 2025, a semnat cu Dinamo din postura de jucător liber de contract, un contract valabil până în vara anului 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

A fost împrumutat timp de jumătate de sezon la Corvinul Hunedoara (ianuarie - iunie 2026), apoi a reziliat în mod amiabil contractul cu formația bucureșteană, în iulie 2026. Pentru Dinamo a bifat doar două prezențe, debutând la meciul cu FCV Farul, scor 0-0, din faza grupelor Cupei României 2025-2026, după 18 meciuri consecutive în care rămăsese pe banca de rezerve. Poate juca ca atacant central, atacant secund și extremă stânga și este reprezentat de agentul Cătălin Sărmășan.