Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Primele imagini cu Nicolae Stanciu în tricoul lui U Cluj!

Cea mai recentă performanță este obținerea celui de al doilea titlu în China. După trofeul cucerit cu Wuhan Three Towns, Nicușor Stanciu a terminat pe primul loc în ierarhie și alături de Dalian Yingbo.

Deși Gigi Becali și-a manifestat dorința de a-l repatria pe Stanciu, jucătorul a ales să semneze cu U Cluj. Mutarea a stârnit un entuziasm uriaș pentru fanii ardelenilor.

La o zi după anunțul transferului oficial, U Cluj a publicat primele fotografii cu Nicolae Stanciu în tricoul echipei. Totodată, descrierea a fost una de efect: „Prima zi în imagini”.