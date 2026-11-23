În vara acestui an, FCSB i-a transferat pe Denis Drăguș și Arnold Garita, doi atacanți cu profiluri diferite, dar care nu au avut până acum evoluțiile așteptate. Garita va reveni în China, la Shenzhen Juniors, în această iarnă, după cum a confirmat Gigi Becali.

Ciprian Marica a găsit atacantul ideal pentru FCSB: „Are nerv, travaliu și ambiție”

Invitat la VOYO Sport Live, Ciprian Marica a vorbit despre calitățile lui Stoian și consideră că tânărul atacant merită mai multă încredere.

„Au și lot, au și bani, și condiții, au și antrenor. Ce îmi place și acum este puștiul ăsta care intră și intră foarte bine: Stoian. Tot căutăm și Gigi Becali nu-l vede pe Stoian, pe care îl are în curte acolo. Stoian este cel mai bun produs al lor de vânzare și nu i se acordă suficient de multă atenție. Stoian e număr 9, poate să joace și vârf. Jucătorul are nerv, are travaliu și ambiție, se vede că intră montat în joc și dornic să facă ceva, să demonstreze. Mie nu îmi displăcea nici Garita, nu știu ce caută de fapt Gigi Becali. Sunt curios cine va fi vârful de atac pe placul patronului”, a spus Ciprian Marica.