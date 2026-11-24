Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Peluza Nord, prima reacție după transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj

Cea mai recentă performanță este obținerea celui de al doilea titlu în China. După trofeul cucerit cu Wuhan Three Towns, Nicușor Stanciu a terminat pe primul loc în ierarhie și alături de Dalian Yingbo.

Deși Gigi Becali și-a manifestat dorința de a-l repatria pe Stanciu, jucătorul a ales să semneze cu U Cluj. Întrebat dacă „mijlocașul a trădat”, Gigi Mustață a transmis că „nu”.

Liderul Peluzei Nord susține că ar fi fost vorba despre o trădare doar dacă Nicolae Stanciu alegea să meargă la una dintre rivalele din Capitală, Rapid sau Dinamo. Gigi Mustață a mărturisit că nu există niciun resentiment și că suporterii respectă decizia luată de Nicolae Stanciu.

„Nu înseamnă că un jucător care a fost la noi și semnează cu o altă echipă a trădat. S-a dus la Cluj, aproape de casă. A stat atâția ani departe de familie. Are multă experiență și este un fotbalist foarte bun. Nu a trădat pe nimeni.

Dacă mergea la Dinamo sau la Rapid, deși avea ofertă de la noi, atunci, da. El nu a ajuns la Rapid nici măcar când era la Genoa, deși era același patron. Respectăm decizia lui. Nicio supărare”, a precizat Gheorghe Mustață, într-o intervenție pentru canalul de YouTube Templul Sportului.