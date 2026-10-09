VIDEO EXCLUSIV Marius Șumudică, sub lupa specialiștilor după CFR Cluj - U Cluj 1-3: „A zis că din octombrie își asumă rezultatele”

Marius Șumudică, sub lupa specialiștilor după CFR Cluj - U Cluj 1-3: „A zis că din octombrie își asumă rezultatele” Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj - U Cluj, din duelul restant din SuperLiga, s-a încheiat cu scorul de 1-3.

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Din articol

În contextul problemelor grave financiare de la CFR Cluj, Marius Șumudică a decis să îi ia locul lui Antonio Folha pe banca tehnică a ardelenilor.

Marius Șumudică, sub lupa specialiștilor după CFR Cluj - U Cluj 1-3

Rezultatele nu au întârziat să apară, tehnicianul reușind să obțină patru victorii, trei înfrângeri și un egal. Marius Șumudică își putea îmbunătăți palmaresul, însă CFR a pierdut derby-ul Clujului, 1-3 în fața lui „U”.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 9 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Ion Alexandru și Robert Niță. 

Ion Alexandru a amintit de faptul că tehnicianul de la CFR Cluj a transmis, în momentul instalării, că își va asuma rezultatele abia din luna octombrie. Cum SuperLiga s-a reluat după pauza echipelor naționale, Marius Șumudică a mai bifat o înfrângere, scor 1-3 contra rivalei „U”.

Cunoscutul comentator a expus că Șumudică a avut și ghinion, în condițiile în care Macalou a demonstrat, din nou, că este un jucător care poate face diferența.

„A început perioada în care Marius Șumudică trebuie să demonstreze la CFR Cluj. În repriza a doua l-am văzut mai mult pe dânsul, nu pe jucători. A zis că în octombrie își asumă rezultatele. Mă rog, nu mai contează, octombrie și noiembrie sunt apropiate. 

Revenind la derby-ul Clujului, mi s-a părut foarte clar: atunci când Macalou are chef de joc, este unul dintre cei mai buni din campionat. Eu mă refer la acest stil al lui, face diferența”, a declarat Ion Alexandru.

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Declarațiile lui Marius Șumudică de la preluarea CFR Cluj

"Ăștia suntem, știam unde am venit, mi-am asumat, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Până atunci echipa asta trebuie pregătită, nu există! Dacă nu poți să alergi, nu poți să joci fotbal în ziua de azi. Ori pui piciorul, ori nu se poate. Avem nevoie de timp, parametrii fizici sunt de Divizia C. N-am găsit nimic, asta e mai grav!

V-am spus, voi fi răspunzător după acea întrerupere din septembrie. Chiar dacă voi sacrifica meciul cu FCSB, trebuie să încărcăm, pentru că nu putem să alergăm. Am făcut ieri un antrenament de 30 de minute. Vom avea săptămâna asta discuții, cine vrea să plece, să plece. Nu e ușor să aduci jucători, toată lumea se interesează, știe situația și ne lovim de refuzuri.

Jucătorii refuză pentru că citește toată lumea ce se întâmplă, se documentează. Nu mă interesează, trebuie să uităm acest meci, e un debut nefericit, dar puteți să mă trageți la răspundere din momentul în care voi pregăti echipa. Să am jucători care aleargă 6-7 kilometri în 90 de minute, n-am cum să accept așa ceva!", spunea Șumudică, în urmă cu aproape două luni.

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