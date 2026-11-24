Marius Croitoru și-a încheiat ”mandatul” la FC Botoșani după ce a remizat în ultima etapă cu FC Voluntari, scor 3-3.
Marius Croitoru, OUT de la FC Botoșani
Valeriu Iftime și cei din conducerea clubului au decis să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic, astfel că acum contractul a fost reziliat.
Fără victorie de cinci etape, Marius Croitoru o lasă pe FC Botoșani pe locul 12 în Superliga României, cu 16 puncte, la egalitate cu FC Argeș și la două puncte de Sepsi, următoarea clasată.
„Mulțumim, Marius Croitoru!
FC Botoșani și antrenorul Marius Croitoru au reziliat înțelegerea contractuală în condiții amiabile. Alături de Marius Croitoru, și-a încetat relațiile contractuale și antrenorul secund, Codrin Mindirigiu.
Vom reveni în perioada următoare cu precizări despre numirea unui nou antrenor principal și a eventualelor schimbări din staff-ul tehnic al FC Botoșani”, a transmis FC Botoșani.
După 3-3 cu FC Voluntari, Valeriu Iftime a anunțat că se va despărți de Marius Croitoru.
Omul de afaceri a expus că va numi un tehnician străin în locul lui Croitoru. Zis și făcut, astfel că Valeriu Iftime, potrivit Botoșăneanul.ro, ar fi ajuns la un acord cu spaniolul Felip Ortiz.
Cine este Felip Ortiz
În vârstă de 49 de ani, antrenorul vine de la Inter Club d’Escaldes, club pe care Universitatea Craiova l-a învins în actualul sezon din UEGA Conference League.
Felip Ortiz are în CV experiențe în cadrul clubului FC Barcelona, unde a fost instalat mai multe funcții, inclusiv pe cele de antrenor cu portarii și antrenor secund. Tehnicianul a avut mai multe mandate la Barcelona B, ca ulterior să facă parte și din staff-ul primei echipe, din postura de asistent a lui Sergi Barjuan.
Ca „principal”, Felipe Ortiz a cucerit două titluri în Andorra. Alături de Inter Club d’Escaldes, tehnicianul a întâlnit-o și pe FCSB, în preliminariile UEFA Champions League din stagiunea precedentă.