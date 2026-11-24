Marius Croitoru și-a încheiat ”mandatul” la FC Botoșani după ce a remizat în ultima etapă cu FC Voluntari, scor 3-3.

Marius Croitoru, OUT de la FC Botoșani

Valeriu Iftime și cei din conducerea clubului au decis să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic, astfel că acum contractul a fost reziliat.

Fără victorie de cinci etape, Marius Croitoru o lasă pe FC Botoșani pe locul 12 în Superliga României, cu 16 puncte, la egalitate cu FC Argeș și la două puncte de Sepsi, următoarea clasată.

„Mulțumim, Marius Croitoru!

FC Botoșani și antrenorul Marius Croitoru au reziliat înțelegerea contractuală în condiții amiabile. Alături de Marius Croitoru, și-a încetat relațiile contractuale și antrenorul secund, Codrin Mindirigiu.

Vom reveni în perioada următoare cu precizări despre numirea unui nou antrenor principal și a eventualelor schimbări din staff-ul tehnic al FC Botoșani”, a transmis FC Botoșani.