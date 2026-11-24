CITEȘTE AICI TOATE ARTICOLELE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

După ce a surclasat-o duminică pe marea rivală Steaua cu 3-0 , campioana Dinamo continuă turul de forță, unul cu patru meciuri în șapte zile!

”VOLEI MASCULIN. Tur de forță pentru echipa campioană: 4 meciuri în 7 zile. Azi și mâine, băieții joacă în Maramureș - dublă în Cupa României

🏆Cupa României (sferturi / tur-retur)

⚔️Știința Explorări Baia Mare - DINAMO

🏟️Sala Lascăr Pană

🕐Azi ora 18:00; mâine ora 15:00

Trupa antrenată de Bogdan Tănase a jucat duminică, pe 22 noiembrie, cu Steaua. Astăzi și mâine are două meciuri contra celor de la Știința Explorări Baia Mare în Cupa României. Sâmbătă, pe 28 noiembrie este meciul de la Dej, în Divizia A1”, a anunțat pagina oficială CS Dinamo București.

Dinamo - Steaua 3-0 în ultima etapă și campioana a ajuns la 6 victorii din tot atâtea etape

CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-19, 25-15, 25-16), duminică, în Sala Dinamo, într-un derby de tradiţie, desfăşurat în etapa a 6-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Dinamo a reuşit a şasea victorie în tot atâtea meciuri.

Finlandezul Niko Suihkonen a fost cel mai bun de la campioni, cu 17 puncte, alături de conaţionalul Joonas Jokela, autor a 15 puncte.

De la Steaua s-a remarcat Nemanja Perunicic, cu 12 puncte.

”BUCUREȘTIUL ESTE ⬜️🟥

Câștigăm într-o manieră categorică duelul cu marea rivală după un meci pregătit de întreaga echipă ca la carte. 🔥

Mulțumim celor prezenți în tribună pentru atmosfera de vis creată 👏

Niko Suihkonen a fost desemnat MVP, după ce a reușit 17 puncte”, a postat la final CS Dinamo Volei.

Top 4 din Divizia A1 la volei masculin

1. CS Dinamo Bucureşti 16 puncte

2. SCM ''U'' Craiova 16 p

3. CS Arcada Galaţi 13 p

4. CSM Corona Braşov 13 p

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VIDEO EXCLUSIV Bogdan Tănase, antrenorul campioanei Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro