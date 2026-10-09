Patronul roș-albaștrilor și-a dorit să întărească atacul echipei și a propus un schimb cu Universitatea Craiova. Oferta inițială a fost de 800.000 de euro, plus Boutoutaou, însă discuțiile au avansat până la o variantă care includea o diferență mai mare în favoarea oltenilor.

Laurențiu Reghecampf: „Nu-mi surâde nimic”

Prezent la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul Galați din etapa #11 a Superligii, Laurențiu Reghecampf a evitat să comenteze planurile patronului și a transmis că decizia îi aparține în totalitate lui Gigi Becali.

„Nu-mi surâde nimic. Nu mă interesează acest lucru, nu este posibil. Planurile patronului, v-am spus foarte clar, eu nu le discut. Ce va decide dânsul, aia va face”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Nsimba ar fi preferat să continue la Universitatea Craiova, unde avea șansa să joace în faza principală a UEFA Conference League. La 30 de ani, atacantul ar putea folosi parcursul european pentru a atrage interesul unor cluburi din străinătate.