„Mie, dacă-mi dai o sticlă de cola și un milion de euro, arunc sticla și nici milionul tău nu-l vreau. Am băut ultima dată acum 50 de ani. La 15 ani, cât aveam atunci. Beam cola cu vin cabernet, să fie mai dulce. Atât. Dar apoi nu am mai băut” , a transmis Gigi Becali.

Patronul FCSB -ului a povestit că a gustat ultima oară o astfel de băutură în urmă cu jumătate de secol, pe când o combina cu vin. Acum, omul de afaceri susține că nu ar mai accepta să o bea sub nicio formă, indiferent de suma oferită.

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Problemele medicale ale lui Ionuț Luțu

Discuția a pornit de la situația lui Ionuț Luțu, care a ajuns recent la spital din cauza unor dureri puternice provocate de o piatră la rinichi. Medicii au început operația, însă intervenția a fost întreruptă după descoperirea unei infecții severe, urmând ca fostul fotbalist să ajungă din nou pe masa de operație după finalizarea tratamentului.

„E mai bine, a avut ceva la rinichi, o piatră mare, a avut infecție. I-au făcut nu știu ce drenaj. Acum o să-l opereze. Eu îi spuneam să nu mai bea cola, îi aruncam sticlele la palat. El a început să le ascundă și după am aflat că bea pe ascuns. «Băi, nu mai bea cola, că o să mori!». Acum a zis: «Chiar că era să mor, nu mai beau». Ficat distrus, pietre la rinichi. Asta face cola”, a spus finanțatorul roș-albaștrilor.

Ionuț Luțu a fost promovat recent în structura de conducere a FCSB-ului, unde ocupă rolul de principal filtru pentru transferuri, înainte ca patronul să ia decizia finală. Fostul mijlocaș deține licența de director sportiv și licența A de antrenor.