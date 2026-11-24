Florin Tănase este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a FCSB. Totuși, la începutul sezonului în curs acesta a schimbat echipa, semnând cu Omonia Nicosia, după ce a intrat într-un conflict cu Gigi Becali.

Florin Tănase, întors din drumul către FCSB?!

Deși așteptările erau ridicate, atacantul nu s-a adaptat la noua sa echipă, fiind mai degrabă un jucător de lot la Omonia Nicosia. În cele aproape trei luni petrecute în Cipru, Tănase a adunat doar 13 meciuri, reușind să marcheze un gol.

În ultima perioadă au apărut mai multe zvonuri referitoare la o repatriere a jucătorului de echipă națională. Ei bine, mutarea ar putea lua o turnură nefavorabilă pentru FCSB.

Nicolae Stanciu a revenit în România, semnând din postura de jucător liber cu U Cluj. Ultima sa echipa a fost Dalian Yingbo, club alături de care mijlocașul a luat titlul în China.