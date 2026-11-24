Florin Tănase este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a FCSB. Totuși, la începutul sezonului în curs acesta a schimbat echipa, semnând cu Omonia Nicosia, după ce a intrat într-un conflict cu Gigi Becali.
Florin Tănase, întors din drumul către FCSB?!
Deși așteptările erau ridicate, atacantul nu s-a adaptat la noua sa echipă, fiind mai degrabă un jucător de lot la Omonia Nicosia. În cele aproape trei luni petrecute în Cipru, Tănase a adunat doar 13 meciuri, reușind să marcheze un gol.
În ultima perioadă au apărut mai multe zvonuri referitoare la o repatriere a jucătorului de echipă națională. Ei bine, mutarea ar putea lua o turnură nefavorabilă pentru FCSB.
Nicolae Stanciu a revenit în România, semnând din postura de jucător liber cu U Cluj. Ultima sa echipa a fost Dalian Yingbo, club alături de care mijlocașul a luat titlul în China.
Dalian Yingbo, pe urmele lui Florin Tănase
Cum Stanciu a făcut o impresie bună la Dalian Yingbo, clubul l-ar monitoriza atent pe Tănase. Jurnaliștii asiatici de la Dongqiudi au studiat posibilitatea ca atacantul să ajungă la campioana en-titre din China.
Florin Tănase este privit drept înlocuitorul perfect pentru Nicolae Stanciu. Prestațiile din sezonul trecut recomandă mutarea, în condițiile în care Tănase a avut 23 de contribuții decisive în cele 36 de partide de campionat.
„După plecarea lui Stanciu, ar trebui Dalian Yingbo să-l ia în considerare pe compatriotul Tănase? Tănase, născut în 1994, joacă pe postul de mijlocaş ofensiv şi este evaluat în prezent la 1,8 milioane de euro. El evoluează pentru clubul cipriot Omonia Nicosia. Sezonul trecut, Tănase a evoluat excepţional pentru Steaua Bucureşti (n.r. FCSB).
A jucat 36 de meciuri în campionat, a marcat 15 goluri şi a oferit 8 pase decisive. De la transferul său la Nicosia Omonia în această vară, românul a avut dificultăţi şi în prezent nu este titular obişnuit.
Zvonuri recente sugerau că Steaua Bucureşti (n.r. FCSB) ar fi interesată să-l readucă în România, dar acest lucru a fost ulterior infirmat", au notat chinezii.
- 1,8 milioane de euro este cota lui Tănase
- 3 trofee a câștigat atacantul alături de FCSB