Spania le-a scos fotbalul din cap! „Furia Roja” a câștigat cu 15-0

În cea de-a doua partidă din faza grupelor a Cupei Mondiale U17, care se desfăşoară în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie în Qatar, spaniolii i-au zdrobit pe jucătorii din Fiji: o victorie cu 15-0 care aminteşte de scorul de 12-0 la meciul Norvegiei în faţa Hondurasului, la Cupa Mondială U20 din 2019, când Erling Haaland a marcat nouă goluri.

După un debut victorios vinerea trecută împotriva Chinei (5-0) la Cupa Mondială U17, care se desfăşoară în prezent în Qatar, spaniolii au ridicat considerabil ritmul luni, în cel de-al doilea meci din grupa H. În faţa echipei din Fiji, jucătorii antrenaţi de David Tenorio le-au dat o adevărată lecţie adversarilor, impunându-se cu... 15-0!

O victorie răsunătoare marcată de Rafa Cruz (Las Palmas, cinci goluri), Roberto Tomas (Barça, trei goluri) şi Guillermo Trujillano (Atlético de Madrid, trei goluri). Pentru a oferi şi mai mult context, "Roja juvenil" conducea cu 9-0 la pauză...

Spania câştigă la diferenţă mare, dar nu bate recordul Marocului

Această victorie zdrobitoare a Spaniei capătă şi mai multă importanţă dacă luăm în considerare faptul că mijlocaşul ofensiv al Barça, Ebrima Tunkara, a rămas pe banca de rezerve.

Vara trecută, jucătorul în vârstă de 16 ani fusese ales cel mai bun jucător al Euro U17, în ciuda înfrângerii echipei sale în semifinală. Cu toate acestea, acest scor de 15-0 nu constituie un record în competiţie: anul trecut, Marocul a înscris 16 goluri împotriva Noii Caledonii, profitând de cele două cartonaşe roşii primite de adversari.

Această victorie zdrobitoare aminteşte, de asemenea, de scorul de 12-0 pe care Norvegia l-a plasat Hondurasului în 2019, la Cupa Mondială U20.

Un meci din faza grupelor care a rămas, de asemenea, în memoria colectivă după prestaţia uluitoare a tânărului Erling Haaland, în vârstă de 18 ani la acea vreme, care a marcat nouă goluri de unul singur, un record în toate competiţiile FIFA la fotbalul cu 11 jucători, scrie News.ro.