Reacția surprinzătoare a lui Vincenzo Montella după suspendarea lui Merih Demiral

Selecționerul Vincenzo Montella a scos în evidență faptul că selecționata "Semilunei" va rămâne mândră și motivată, în ciuda suspendării fundașului în vârstă de 26 de ani.

UEFA a anunțat vineri suspendarea lui Merih Demiral pentru două meciuri, după ce fundașul a sărbătorit un gol împotriva Austriei cu un gest considerat controversat și ofensator. Gestul său a fost asociat cu "Lupii cenușii", o organizație ultranaționalistă din Turcia.

"Considerăm că este nedreaptă această interdicție, deoarece nu a fost un gest politic - a fost interpretat ca atare, dar a fost doar ceva care nu a fost înțeles corect. Acest lucru nu va pune capăt mândriei turcești. De fapt, vom fi mai pasionați, mai mândri", a declarat Vincenzo Montella, citat de stiripesurse.

