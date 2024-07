Vincenzo Montella a sintetizat parcursul Turciei la EURO 2024 după eliminarea în sferturile de finală. Olanda s-a impus cu 2-1 după un final în care Turcia a asaltat defensiva lui Ronald Koeman. Antrenorul italian susține că echipa sa va fi privită cu respect după acest turneu final.

Vincenzo Montella a spus tot ce avea pe suflet după Turcia - Olanda 1-2

"Am arătat tot ce am avut mai bun. Am avut un turneu foarte bun. În 90 de minute, am câștigat tot atâtea meciuri cât Olanda. Ne-au felicitat și colegii mei și alți profesioniști ai fotbalului. Avem mulți jucători tineri, au ieșit pe teren cu un uimitor spirit de învingători și sunt mândru de ei. Acești jucători merită dragostea pe care o primesc după acest turneu, Turcia va fi văzută cu mai mult respect în viitor", a declarat la final antrenorul Turciei, fostul mare atacant italian Vincenzo Montella.

"Mi-a plăcut foarte mult munca mea aici şi sunt foarte mândru de echipa mea şi de jucătorii mei. Mulţi sunt foarte tineri şi aş dori să culeg roadele acestei experienţe", a mai spus selecţionerul Turciei. "Experienţa acumulată aici este importantă, la fel şi ceea ce am demonstrat în competiţie. Există multă simpatie pentru această echipă, inclusiv în străinătate. Dar trebuie să continuăm să progresăm, să ne îmbunătăţim, pentru că viitorul ne aparţine, după părerea mea", a conchis Montella.

Olanda - Turcia 2-1

OLANDA: Verbruggen – Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake (van de Ven 73) – Schouten, Simons (Zirkzee 87), Reijnders (Veerman 73) – Bergwijn (Weghorst 46), Depay (Frimpong 87), Gakpo. SELECŢIONER Ronald Koeman

TURCIA: Mert Günok – Mert Müldür (Z. Celik 82), Ayhan (Kilicsoy 89), Akaydin (Cenk Tosun 82), Bardakci, Kadioglu - Yilmaz, Ozcan (Yokuşlu 77), H. Calhanoglu, K. Yildiz (Akturkoglu 77) – Arda Guler. SELECŢIONER Vincenzo Montella

Cartonaşe galbene: Simons 30, Ake 54, van Dijk 64, Weghorst 90+7 / Cenk Tosun 90+4, Vincenzo Montella 90+5

Cartonaş roşu: Bertuk Yildirim (aflat pe banca de rezerve) min. 90+6

VIDEO REZUMAT Turcia - Olanda 1-2

Olandezii au început bine sfertul de finală disputat la Berlin, unde Gakpo (min. 6) şi Xavi Simons (min. 12) nu au prins poarta lui Mert Gunok. Golul a venit însă în cealaltă poartă, a lui Verbruggen. În minutul 35 Arda Guler a centrat excelent în faţa porţii, iar Samet Akaydin a reluat cu o lovitură de cap, deschizând scorul.

Elevii lui Ronald Koeman au încercat să înscrie, dar cea mai mare ocazie a reprizei secunde a fost cea a lui Arda Guler, sut în bară, în minutul 55. După zece minute Verbruggen a respins şutul lui Kenan Yildiz, iar atacantul Weghorst a intervenit în faţa lui Kaan Ayhan şi a trimis în afara terenului. Olandezii au egalat în minutul 70, prin Stefan de Vrij, lovitura de cap la centrarea lui Depay şi au întors rezultatul în minutul 76, prin autogolul lui Mert Müldür.

În minutul 90+1 Verbruggen a intervenit excepţional în faţa lui Kilicsoy şi turcii au cedat cu 1-2, chiar în faţa preşedintelui Erdogan, prezent în tribune, iar olandezii s-au calificat în semifinale, acolo unde vor întâlni echipa Angliei.