Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a susținut conferința de presă înainte de meciul cu Suedia de la Stockholm, care se va disputa pe Strawberry Arena, un stadion spectaculos cu o capacitate de 50.000 de locuri.

După ce a anunțat lotul de 23 de jucători pentru această partidă, dar și fotbaliștii care își vor face loc în primul ”11” în partida de vineri, Hagi a numit marile absențe ale naționalei noastre pentru această acțiune.

Gică Hagi: ”Coman și Drăguș ne lipsesc”

Denis Drăguș (27 de ani) și Florinel Coman (28 de ani) sunt accidentați și nu au putut face parte din lotul convocat de ”Rege” pentru partidele din UEFA Nations League. Primul a fost inițial chemat la națională, dar s-a accidentat chiar înainte de întreruperea campionatului.

„Suedia e o echipă care marchează mult, au marcat 18 goluri în zece meciuri, însă și primește multe. Sper să ne apărăm foarte bine.

Ei au atacanții lor, foarte buni, nouă ne lipsesc doi atacanți foarte valoroși, Coman și Drăguș, dar nu sunt aici să vorbesc despre cei care nu sunt. O să vedeți mâine”, a spus Hagi, la conferința de presă.

Cei nouă tricolori rămași la Mogoșoaia sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

Programul României în Liga Națiunilor - meciurile din septembrie și octombrie

Vineri, 25 septembrie:

Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie:

România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie:

Polonia – România (Stadion Narodowy)

Luni, 5 octombrie:

România – Suedia (Arena Națională)

Lotul convocat de Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7) - ACCIDENTAT.