Unul dintre acestea a fost semifinala Champions League pe care Barcelona a disputat-o împotriva lui Inter Milano în sezonul 2024-2025.

Lamine Yamal l-a ”avertizat” pe Cristi Chivu

A fost o dublă extrem de spectaculoasă. Prima manșă de pe Camp Nou s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, iar totul s-a decis în returul duelului, când Inter a avut câștig de cauză la capătul unui meci la fel de aprins.

Atunci, catalanii au condus cu scorul de 3-2 până în minutul 90+3, când Francesco Acerbi a marcat golul egalizator. Davide Frattesi a înscris golul calificării în minutul 99, iar italienii au mers în finala competiției, unde au suferit o înfrângere umilitoare în fața lui PSG, scor 0-5.

În acel sezon, pe banca lui Inter se afla Simone Inzaghi, însă, după eșecul din finala Champions League, antrenorul italian a decis să demisioneze. În aceeași vară, Cristi Chivu a semnat cu gruparea de pe ”Giuseppe Meazza”.

În interviul acordat de Lamine Yamal pentru L'Equipe, vedeta Barcelonei a transmis că dacă semifinala cu Inter Milano s-ar disputa în momentul de față, deznodământul ar fi unul cu totul și cu totul diferit.

”Până la urmă, dacă am juca din nou acel meci cu Inter în acest moment, nu cred că am mai primi golul egalizator, nu există nicio șansă. Suntem o echipă tânără, iar unele decizii care trebuie luate într-o fracțiune de secundă sunt gestionate diferit la 20 de ani față de 30 de ani.

Acest lucru este valabil atât pentru mine, cât și pentru coechipierii mei. Totul ține de detalii, de puțin noroc și de multă experiență. Lucrăm zi de zi pentru a îmbunătăți toate aceste aspecte”, a spus Lamine Yamal pentru L'Equipe.