Cu o zi înainte de Suedia - România, Gică Hagi a făcut anunțul despre Ianis

Cu o zi înainte de Suedia - România, Gică Hagi a făcut anunțul despre Ianis Nationala
SPORT.RO
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Suedia - România este vineri seară, de la ora 21:45, la Solna, pe ”Strawberry Arena”. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

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Din articol

Selecționerul Gheorghe Hagi a convocat 32 de jucători pentru prima acțiune din noua ediție UEFA Nations League, în care România va bifa patru dueluri. Nouă dintre aceștia au rămas însă la Mogoșoaia.

  • Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan sunt tricolorii lăsați acasă de Hagi

Cu o zi înainte de Suedia - România, Gică Hagi a făcut anunțul despre Ianis

În ce privește meciul de vineri cu Suedia, Gheorghe Hagi a stabilit deja un prim ”11”, dar a anunțat un singur titular. E vorba despre Louis Munteanu, fotbalist pe care îl cunoaște extrem de bine de la Farul Constanța.

Cât despre fiul său, Ianis (CITEȘTE AICI EDITORIAL FLORIN CARAMAVROV DESPRE CONVOCAREA LUI IANIS HAGI), Hagi a spus în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului că se bazează pe el și că speră să facă diferența la Solna.

”E doar un alt fotbalist, joacă la echipa națională de aproape 14 ani, sper să evolueze foarte bine, fiind și unul dintre căpitanii echipei și sper ca mâine să facă diferența”, a spus Hagi despre fiul său, Ianis.

Cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ianis Hagi a debutat la națională în 2018, la 20 de ani și o lună, sub comanda lui Cosmin Contra. De atunci, el a bifat 54 de selecții și a marcat opt goluri.

Lotul lui Hagi pentru meciul cu Suedia

Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena) 
  • Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) 
  • Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) 
  • Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Programul complet al României din Nations League

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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