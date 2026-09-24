Finalul unei ere? Cristiano Ronaldo anunță: ”E foarte posibil ca acesta să fie ultimul meu an!”

Finalul unei ere? Cristiano Ronaldo anunță: ”E foarte posibil ca acesta să fie ultimul meu an!” Fotbal extern
Radu Stroe
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Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo a fost convocat la naționala Portugaliei pentru meciurile din Nations League.

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Lusitanii se vor duela la final de septembrie și început de octombrie cu Țara Galilor, Norvegia și Danemarca.

Cristiano Ronaldo: ”E foarte posibil ca acesta să fie ultimul an din cariera mea!”

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La conferința de presă premergătoare primelor jocuri ale naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo a dezvăluit că a luat în considerarea să se retragă de la echipa națională după ce Portugalia a părăsit Cupa Mondială, însă a transmis că s-a răzgândit după ce a simțit că poate ajuta în continuare naționala condusă acum de Jorge Jesus.

Da, m-am gândit să mă retrag de la echipa națională. Bineînțeles, întotdeauna mă gândesc la deciziile mele, la viitorul meu și la prezent.

Sunt în gânditor. Trebuie să te gândești. De asta mă vedeți aici. Înseamnă că voi continua. Am avut o discuție cu președintele nostru, cu antrenorul. Încă sunt de părere că pot ajuta echipa națională să ajungă acolo unde își propune. O să mă retrag atunci când voi simți că nu mai fac nimic aici.

Cred că pot oferi sprijinul meu echipei naționale, nu doar prin goluri, ci și prin lucruri care nu țin de fotbal”, a spus Cristiano Ronaldo.

Publicația A Bola a publicat un sondaj în care a reieșit faptul că fanii lusitani nu îl mai doresc pe Cristiano Ronaldo la echipa națională, iar la conferința de presă starul de la Al Nassr a ținut să dea o replică acidă.

Simt că fanii portughezi mă plac, dar înțeleg că unele posturi TV vor să mă critice. Au încercat să mă omoare, dar ar avea nevoie de o pușcă, dar și atunci m-aș feri de gloanțe. Nu sunt afectat de faptul că niște oameni nu mă plac.

Obiectivul meu este dublu: să marchez al 1.000-lea gol și să câștig Liga Națiunilor. Este o nouă eră și trebuie să apreciem munca depusă de Roberto Martinez, în ciuda tuturor criticilor cu care s-a confruntat. Știu că voi ajunge la 1.000 de goluri, dar nu este o obsesie. Dincolo de asta, este vorba despre a mă bucura de fotbalul meu, deși, da, îmi doresc foarte mult să ating această bornă”, a continuat portughezul.

În final, cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a vorbit despre retragerea totală din fotbal: ”Nu știu când va fi, mi-aș dori să am răspunsul, dar nu îl am. Am învățat să trăiesc în prezent după ce am împlinit 30 de ani, așa că nu pot spune cu siguranță, dar este foarte posibil ca acesta să fie ultimul meu an. Îi voi anunța pe toți când va veni momentul ultimului meu meci”.

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