Răzvan Marin a găsit cheia meciului cu Suedia: „Trebuie să încercăm asta”

România va debuta în Grupa 4 din Liga B a Nations League într-un meci în deplasare la Suedia, într-o grupă din care „tricolorii” le vor întâlni și pe Polonia și Bosnia.
Partida Suedia - România, din prima rundă de Nations League, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Răzvan Marin a spus ce trebuie să facă România cu Suedia
Mijlocașul naționalei României a vorbit despre modul în care „tricolorii” pot crea din nou entuziasm în jurul echipei naționale.
Răzvan Marin a explicat ce ar trebui să facă echipa pregătită de Gică Hagi pentru a-i face față Suediei.
„Am arătat de multe ori că suntem o echipă matură care poate pune probleme oricui. Vreau să-mi ajut echipa cât pot de bine. Știm ce vrem și ce trebuie să jucăm ca să aducem suporterii din nou aproape de noi, să creăm acea emulație.
Am venit aici să câștigăm. Îmi doresc să-mi păstrez forma de la echipa de club și la echipa națională. Dacă vine și un gol sau o pasă de gol, ar fi un bonus.
Domnul Hagi cere mult de la noi și ne-a transmis că suntem undeva pe la 50% din potențialul nostru. Sunt o echipă nordică, puternică din punct de vedere fizic, trebuie să încercăm să ținem cât mai mult mingea și să nu ne luăm la luptă cu ei”, a spus Răzvan Marin.
Programul României în Liga Națiunilor - meciurile din septembrie și octombrie
Vineri, 25 septembrie:
- Suedia – România (Strawberry Arena)
Luni, 28 septembrie:
- România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI
Vineri, 2 octombrie:
- Polonia – România (Stadion Narodowy)
Luni, 5 octombrie:
- România – Suedia (Arena Națională)
Lotul convocat de Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor
PORTARI
Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
MIJLOCAȘI
Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7) - ACCIDENTAT.