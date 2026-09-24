Răzvan Marin a găsit cheia meciului cu Suedia: „Trebuie să încercăm asta”

România va debuta în Grupa 4 din Liga B a Nations League într-un meci în deplasare la Suedia, într-o grupă din care „tricolorii” le vor întâlni și pe Polonia și Bosnia.

Partida Suedia - România, din prima rundă de Nations League, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Răzvan Marin a spus ce trebuie să facă România cu Suedia

Mijlocașul naționalei României a vorbit despre modul în care „tricolorii” pot crea din nou entuziasm în jurul echipei naționale.

Răzvan Marin a explicat ce ar trebui să facă echipa pregătită de Gică Hagi pentru a-i face față Suediei.

„Am arătat de multe ori că suntem o echipă matură care poate pune probleme oricui. Vreau să-mi ajut echipa cât pot de bine. Știm ce vrem și ce trebuie să jucăm ca să aducem suporterii din nou aproape de noi, să creăm acea emulație.

Am venit aici să câștigăm. Îmi doresc să-mi păstrez forma de la echipa de club și la echipa națională. Dacă vine și un gol sau o pasă de gol, ar fi un bonus.

Domnul Hagi cere mult de la noi și ne-a transmis că suntem undeva pe la 50% din potențialul nostru. Sunt o echipă nordică, puternică din punct de vedere fizic, trebuie să încercăm să ținem cât mai mult mingea și să nu ne luăm la luptă cu ei”, a spus Răzvan Marin.