Gheorghe Hagi își face debutul oficial al celui de-al doilea mandat pe banca primei reprezentative în urna valorică ”B” din Nations League, într-o grupă în care România le va înfrunta pe Suedia, Bosnia și Polonia.

Vineri seară, de la 21:45, România se va duela cu Suedia la Solna, pe ”Strawberry Arena”. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro

Cum i-a numit Gică Hagi pe Isak și Gyokeres, vedetele Suediei

La conferința de presă premergătoare duelului, Hagi a vorbit, printre altele, și despre Alexander Isak și Viktor Gyokeres, două vedete din Premier League. Isak joacă la Liverpool, în timp ce Gyokeres o face la Arsenal.

”Isak și Gyokeres sunt doi jucători foarte valoroși, dar pe noi ne interesează jocul echipei, să jucăm defensiv extraordinar. Trebuie să fim excelenți pe faza de atac, am venit să atacăm. Sunt doi atacanți valoroși, dar e o echipă bună și în spatele lor”, a spus Hagi.

După meciul cu Suedia, România le va întâlni pe Bosnia (28 oct.), Polonia (2 oct.) și iar Suedia (5 oct.). Toate confruntările vor fi de la 21:45 în zilele respective și vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).