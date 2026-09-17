Klopp a chemat 44 de jucători la naționala Germaniei. 16 vor avea șansa debutului

La fel ca celelalte naționale europene, Germania va juca patru meciuri în următoarea fereastră internațională, în Liga Națiunilor - cu Olanda (deplasare, 24 septembrie), Grecia (acasă, 27 septembrie), Serbia (acasă, 1 octombrie) și Grecia (deplasare, 4 octombrie).

Un aspect inedit este acela că Jurgen Klopp a ales două loturi diferite pentru această acțiune - unul pentru primele două meciuri, iar altul pentru ultimele două jocuri. În total, nu mai puțin de 44 de jucători.

În cele două loturi anunțate de Klopp există 16 jucători care vor avea șansa să debuteze la această acțiune. Printre ei, Said El Mala (19 ani, Koln), Max Rosenfelder (23 de ani, Freiburg), Derry Scherhant (23 de ani, Freiburg), Philipp Treu (25 de ani, Freiburg) sau Mika Baur (22 de ani, Celtic).

Jurgen Klopp a confirmat că noul portar titular al Germaniei va fi Marc-Andre Ter Stegen (34 de ani). Jucătorul lui Ajax îi va lua locul lui Manuel Neuer, care s-a retras de la națională după Cupa Mondială din vară.

De asemenea, Klopp a confirmat că îi va schimba poziția căpitanului Joshua Kimmich (31 de ani). Jucătorul lui Bayern Munchen va reveni la mijlocul terenului, după ce în mandatul lui Julian Nagelsmann a jucat fundaș dreapta.

"De la Kimmich îmi doresc o prestație de cel mai înalt nivel, pur și simplu aceeași evoluție pe care o are la Bayern săptămână de săptămână sau o dată la trei-patru zile. Exact asta vreau să văd

Un jucător cu experiența lui, la vârsta lui, trebuie să conducă echipa prin propriul exemplu", a spus Klopp, citat de Bild.

Cele două loturi ale Germaniei pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor