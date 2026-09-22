Selecționata lui Jurgen Klopp le va întâlni pe Olanda (24 sept.), Grecia (27 sept. & 4 oct.) și Serbia (1 oct.) în prima acțiune din noua ediție UEFA Nations League.

Jurgen Klopp regretă o convocare ratată la naționala Germaniei: ”E un talent extraordinar. Există însă un dar”

Klopp a chemat 44 de jucători la național Germaniei pentru acțiunea pe care a împărțit-o însă în două, în ideea în care a organizat două loturi pentru cele patru meciuri din Nations League.

Neamțul a anunțat și că și-ar fi dorit să-l aducă la națională și pe mijlocașul de 1,91 m Assan Ouedraogo, care s-a accidentat însă la umăr și a devenit indisponibil.

28 de milioane de euro este cota lui Assan, care este legitimat din vara lui 2024 la Red Bull Leipzig, unde are contract până în iunie 2029

”Assan ar fi fost aici 100%. E un talent excepțional. Dar umărul său trebuie să se refacă acum. Abia aștept să lucrez cu el aici”, a spus Klopp, citat de jurnalistul Florian Plettenberg într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Cum arată cele două loturi realizate de Klopp