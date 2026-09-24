FCSB pregătește un transfer de senzație: ”Facem presiuni din toate părțile”

FCSB pregătește un transfer de senzație: ”Facem presiuni din toate părțile” Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a fost prezentat la FCSB.

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Din articol

Mihai Stoica, preşedintele CA al FCSB, a declarat, joi, că este rezolvată „mai mult de 75%” problema aducerii lui Nicolae Stanciu la echipa bucureşteană.

"Mai mult de 75% e rezolvată problema. La ce mod? Mister îl vrea, eu îl vreau, Gigi îl vrea categoric. Şi astăzi tocmai am avut o discuţie în trei cu Denis Drăguş care i-a zis că îi oferă şi numărul de pe tricou doar să se întoarcă. 

FCSB îl vrea pe Nicolae Stanciu: ”Îl cunoaștem foarte bine”

Şi apoi îi păstrează şi loc în vestiar. Deci facem presiuni din toate părţile pe Nicuşor să se întoarcă acasă pentru că ultima performanţă adevărată a acestei echipe, adică participarea în UEFA Champions League, s-a realizat cu Mister pe bancă şi cu Nicuşor unul dintre protagonişti", a spus Stoica.

Tehnicianul Laurenţiu Reghecampf, care tocmai ce a semnat cu FCSB, a declarat că şi-ar dori foarte mult să îl aibă în lot pe Stanciu.

"El este, în continuare, unul dintre cei mai buni jucători români pe care îi avem. Îl cunoaştem foarte bine. Este un jucător extraordinar, un caracter foarte frumos. Vă daţi seama că în secunda doi aş spune dacă se poate da, adică nu există niciun fel de dubiu. Nu cunosc situaţia lui şi nu am discutat. Eu mi-aş dori foarte mult, pentru că îl cunosc foarte bine. Cu noi aici a avut o perioadă foarte bună, după care a ajuns să joace la echipe foarte puternice".

Nicolae Stanciu a jucat pentru echipa bucureşteană în perioada 2013-2016. În prezent, el este legitimat la Dalian Yingbo, în China.

VIDEO - Laurențiu Reghecampf, prezentat oficial la FCSB

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Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 87 de selecții și 15 goluri are mijlocașul la echipa națională
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