În ultimele zile, atât Universitatea Cluj, cât și FCSB au confirmat că se află în discuții cu Nicolae Stanciu. Radu Constantea, președintele ardelenilor, a transmis chiar că negocierile cu fotbalistul lui Dalian Yingbo au avansat în ultima perioadă.

Florin Prunea: "Stanciu nu are ce să caute în România. Îl sfătuiesc să mai joace afară"

O eventuală mutare a lui Stanciu s-ar putea produce în iarnă, după încheierea sezonului din China. Cu toate acestea, Florin Prunea îl sfătuiește pe căpitanul naționalei României să rămână în străinătate atât timp cât este apt din punct de vedere fizic.

"Eu îl văd pe Stanciu tot pe afară. Părerea mea e că mai poate. Nu are ce să caute în România, în momentul de față, dar asta este o decizie pe care el trebuie să o ia. Îl sfătuiesc să mai joace cât poate pe afară.

Aici nu are ce să facă. El câștigă acolo foarte mulți bani și joacă foarte bine. Atât timp cât poate din punct de vedere fizic, eu nu m-aș întoarce în locul lui", a spus Florin Prunea, într-un interviu pentru PRO TV.

Florin Prunea: "Stanciu nu are loc să joace la FCSB"

În plus, fostul portar al naționalei României crede că lui Stanciu i-ar fi greu să intre în primul 11 de la FCSB, formație la care a mai evoluat în perioada 2013-2016.

"La FCSB, nici nu știu în locul cui ar putea să joace la investițiile care sunt. Părerea mea e că nu are loc să joace la FCSB", a mai spus Prunea.

Nicolae Stanciu a plecat în 2016 din fotbalul românesc. A evoluat în Cehia (Sparta și Slavia Praga), Arabia Saudită (Al Ahli și Damac), China (Wuhan Three Towns, Dalian Yingbo) și Italia (Genoa).

Aflat acum în cantonamentul naționalei României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu mai are de jucat patru etape în campionatul Chinei, până pe 8 noiembrie. Dalian Yingbo ocupă acum locul 2, cu 40 de puncte, 12 sub liderul Chengdu Rongcheng.

Echipa lui Stanciu este calificată și în semifinalele Cupei Chinei, unde va înfrunta Yunnan Yukun, pe 22 noiembrie.