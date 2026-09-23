Portugalia face parte din Grupa 4 în urna valorică ”B” a Ligii Națiunilor, alături de Norvegia, Danemarca și Țara Galilor. Cu galezii, lusitanii debutează în noua ediție joi seară, de la ora 21:45.

Selecționerul Portugaliei a făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo, cotat în prezent la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost convocat pentru prima acțiune din Liga Națiunii de selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus.

Mai mult decât atât, el l-a anunțat și titular pe atacantul cu 233 de prezențe la prima reprezentativă și un total de 146 de reușite

”Astăzi va fi primul antrenament pe teren. Ieri a fost, practic, o ședință de recuperare. Dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut astăzi, Ronaldo va fi titular mâine.

Sunt la o echipă națională care are unii dintre cei mai buni jucători din lume, iar oriunde merg, merg ca să câștig. În Nations League suntem deținătorii trofeului, așa că trebuie să îl apărăm.

Mulți spun că a fi selecționer nu este același lucru cu a fi antrenor de club. Eu nu am observat nicio diferență... Sunt în fiecare zi la Federație. Când eram la club, ajungeam dimineața și plecam la 5 sau 6 după-amiaza. Nu am observat nicio diferență”, a spus Jesus, citat de abola.pt.

După meciul cu Țara Galilor, Portugalia le va înfrunta pe Norvegia (27 sept.), Danemarca (1 oct.) și din nou Norvegia (4 oct.). În a doua acțiune din Liga Națiunilor, rămân retururile cu Danemarca (14 nov.) și Țara Galilor (17 nov.).

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