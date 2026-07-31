Roger Schmidt, fostul antrenor al celor de la Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven și Benfica, a semnat un contract pe termen lung cu grupul austriac.

Tehnicianul german în vârstă de 59 de ani își va începe oficial activitatea pe 1 octombrie și va ocupa funcția de Global Head of Soccer.

Red Bull i-a găsit înlocuitor lui Jurgen Klopp! Prezentare de cinci stele

Anunțul a venit la o săptămână după plecarea lui Jurgen Klopp, care a fost numit selecționerul Germaniei. Oliver Mintzlaff, CEO-ul Red Bull, l-a prezentat în termeni elogioși pe înlocuitorul acestuia.

„Suntem încântați să îl primim din nou pe Roger Schmidt la Red Bull. Experiența sa, cunoștințele extraordinare despre fotbal și înțelegerea clară a filosofiei noastre îl fac persoana potrivită pentru a conduce direcția sportivă a portofoliului nostru global.

De-a lungul carierei, și-a construit o reputație excelentă în dezvoltarea tinerelor talente și promovarea lor cu succes la cel mai înalt nivel”, a declarat Oliver Mintzlaff.

Schmidt cunoaște foarte bine structura grupului. Germanul a pregătit-o pe RB Salzburg între 2012 și 2014, formație alături de care a cucerit „dubla” internă în stagiunea 2013/14.