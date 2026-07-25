Jurgen Klopp amenință, după ce a preluat naționala Germaniei: ”Dacă nu-mi lăsați familia în pace, plec”

Jurgen Klopp amenință, după ce a preluat naționala Germaniei: ”Dacă nu-mi lăsați familia în pace, plec” Fotbal extern
SPORT.RO
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Jurgen Klopp şi-a început mandatul ca selecţioner al Germaniei, vineri, cu un avertisment adresat presei, afirmând că va demisiona din funcţie dacă familia sa nu va fi lăsată în pace, în momentul în care a fost prezentat cu un contract pe patru ani, informează Reuters.

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Germanul în vârstă de 59 de ani, cunoscut pentru stilul său de joc de mare intensitate şi pentru modul direct de comunicare, a primit misiunea de a conduce echipa de patru ori campioană mondială într-o nouă eră, după o altă campanie dezamăgitoare la Cupa Mondială.

Fostul antrenor al echipelor Liverpool şi Borussia Dortmund îl înlocuieşte pe Julian Nagelsmann, care a demisionat din funcţie după înfrângerea Germaniei în faţa Paraguayului, la loviturile de departajare din şaisprezecimi, prelungind astfel seria de rezultate slabe ale ţării la Cupa Mondială, după eliminările din faza grupelor din 2018 şi 2022.

Jurgen Klopp amenință, după ce a preluat naționala Germaniei

„Dacă vă comportaţi urât şi nu lăsaţi familia mea în pace, atunci voi pleca, pur şi simplu voi întoarce spatele”, le-a spus Klopp reporterilor.

„Nu fac această meserie pentru mine, o fac pentru voi. Accept această funcţie chiar dacă am văzut cum i-aţi tratat pe Julian Nagelsmann şi pe Thomas Tuchel. Iubesc această meserie, dar sunt întotdeauna gata să renunţ dacă va fi nevoie.”

Klopp, care a ocupat funcţia de director global de fotbal al Red Bull după ce a părăsit Liverpool în 2024, va fi secondat în această funcţie de Peter Krawietz, Pep Lijnders şi fostul internaţional german Sven Bender.

Într-o conferinţă de presă de prezentare caracterizată de elocvenţa sa obişnuită, acesta a afirmat că echipa naţională reuşeşte să ne unească „pe noi, germanii, cum nimic altceva nu o face” şi că „aşteaptă cu nerăbdare această misiune specială în fotbalul german”.

”Este omul potrivit la momentul potrivit”

Preşedintele Federaţiei Germane de Fotbal (DFB), Bernd Neuendorf, a declarat că Klopp a fost candidatul preferat al federaţiei încă de la început.

„Discuţiile noastre cu Jürgen nu au făcut decât să ne întărească convingerea că el este omul potrivit la momentul potrivit”, a adăugat Neuendorf.

Oliver Mintzlaff, director executiv al Red Bull, a declarat că firma a fost de acord să-l elibereze pe Klopp pentru a-i permite să preia postul de selecţioner al Germaniei.

„Nu a fost o decizie uşoară, dar împreună cu colegii mei directori generali, Franz Watzlawick şi Alexander Kirchmayr, am decis să-i susţinem ambiţia”, a spus Mintzlaff.

Neuendorf a declarat că federaţia va dona 1 milion de euro (1,14 milioane de dolari) fundaţiei „Wings for Life” a Red Bull, în loc să plătească despăgubiri. El a confirmat că Leipzig va găzdui trei meciuri ale naţionalei Germaniei în următorii ani.

Cea mai recentă eliminare prematură a Germaniei a marcat a treia Cupă Mondială dezamăgitoare la rând pentru o echipă care a ridicat trofeul pentru ultima oară în 2014.

Klopp e gata să reconstruiască Germania

Klopp preia funcţia la mai puţin de doi ani de la venirea sa la Red Bull. El a lucrat ca analist la televiziunile germane pe durata Cupei Mondiale şi a fost considerat de mulţi drept alegerea preferată a suporterilor germani.

Cu toate acestea, el a fost criticat în timpul turneului şi şi-a cerut scuze ulterior, după ce a sugerat că mandatul lui Nagelsmann ca selecţioner al naţionalei s-ar putea apropia de sfârşit.

Unul dintre cei mai de succes antrenori de club din Germania, Klopp a câştigat două titluri de campion al Germaniei şi Cupa Germaniei cu Borussia Dortmund înainte de a prelua conducerea echipei Liverpool în 2015.

În cei nouă ani petrecuţi la Anfield, el a condus clubul către aproape toate trofeele importante, inclusiv titlurile din Liga Campionilor şi din Premier League.

„Acest rol (la naţionala Germaniei) reprezintă punctul culminant al carierei mele şi voi da tot ce am mai bun pentru a avea succes”, a declarat Klopp, potrivit News.ro.

„Sunt departe de a fi perfect. Mai avem câteva săptămâni până la prima pauză internaţională. Cred că este suficient timp pentru a ne pregăti.

„Vreau să iau exemplu de la cei mai de succes antrenori ai Germaniei, care s-au dezvoltat, de asemenea, în cel mai bun mod posibil.”

DFB a anunţat la începutul acestei luni că Nagelsmann a solicitat rezilierea contractului său în urma eliminării Germaniei din Cupa Mondială.

Nagelsmann, care a preluat conducerea în 2023 şi a devenit, la 38 de ani, cel mai tânăr antrenor care a condus o echipă într-un meci din faza eliminatorie a Cupei Mondiale din ultimele patru decenii, a declarat după înfrângere că „nu este genul de persoană care să spună «demisionez» doar pentru că am fost eliminaţi”

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