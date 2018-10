Decizia de ULTIMA ORA luata de Cristiano Ronaldo! Anuntul facut astazi in Portugalia

Cristiano Ronaldo nu va mai juca in 2018 pentru nationala Portugaliei.

Starul celor de la Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, nu a fost convocat pentru partidele cu Scotia si Polonia din UEFA Nations League. Ronaldo a ajuns la o intelegere cu Federatia din Portugalia sa nu mai fie chemat la nationala anul acesta.

Cei de la Record scriu ca Ronaldo a vrut sa clarifice ca aceasta decizie nu inseamna ca Ronaldo nu va mai reveni la nationala si ca nu are legatura cu acuzatia de viol din Statele Unite. Presedintele Federatiei, Fernando Gomes, si-a exprimat public sprijinul pentru Cristiano.

"In numele meu si al intregii Federatii de Fotbal din Portugalia vrem sa ne manifestam solidaritatea cu Cristiano Ronaldo intr-un moment in care numele sau si reputatia sa sunt puse la indoiala. Cred in cuvantul lui, nu doar pentru ca sustine prezumtia de nevinovatie, dar si pentru ca il cunosc pe Ronaldo de multi ani si am fost un martor al caracterului sau bun" a spus Gomes.