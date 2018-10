Cristiano Ronaldo, DAT DE GOL! Primul clip in care apare alaturi de femeia care il acuza de VIOL! VIDEO

The Sun a publicat un clip in care Ronaldo danseaza cu Kathryn Mayorga, femeia care il acuza acum de viol pe starul portughez.

Cristiano Ronaldo a fost filmat in timp ce dansa in clu alaturi de Kathryn Mayorga in Las Vegas in 2009. Femeia a acuzat intr-un interviu pentru Der Spiegel ca a fost violata de catre Ronaldo intr-o camera de hotel in luna iunie a acelui an.

Femeia a declarat ca Ronaldo a atacat-o in apartamentul sau din Palms Casino Resort, cerandu-si apoi scuze si spunand ca "de obice sunt un gentleman". Ronaldo a negat vehement acuzatiile iar avocatii lui spun ca vor da in judecata publicatia germana.

Clipul publicat de The Sun, filmat cu telefonul mobil, il arata pe Ronaldo cum danseaza cu Kathryn Mayorga in zona VIP.