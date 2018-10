Probleme in PARADIS? Cum a fost surprinsa Georgina Rodriguez langa Ronaldo, dupa ce acesta a fost acuzat de VIOL. FOTO

Cristiano Ronaldo a fost suspendat la partida lui Juventus cu Young Boys din Liga Campionilor.

Acuzat de viol de o femeie din Las Vegas, Cristiano Ronaldo a fost nevoit sa isi faca aparitia la meciul colegilor sai din Champions League. Ronaldo a venit insotit de partenera sa, Georgina, ce a parut distanta si ganditoare, fara sa ii acorde mare atentie iubitului ei. Nici Cristiano Ronaldo nu parea prea fericit, in ciuda victoriei la scor a lui Juventus. Portughezul a mers sa-si ia o cafea, iar italienii speculeaza ca a fost una tare. Ronaldo a intrat pe Instagram in dialog cu fanii sai, care l-au intrebat inevitabil de acuzatiile de viol. Ronaldo a negat vehement si a spus ca sunt multi care vor sa-si faca imagine pe spatele sau.

Exista insa acte de la tribunal, in care Ronaldo si femeia din SUA s-au inteles in privinta unor daune pentru ca povestea sa nu fie publicata. Inspirata de miscarea #metoo, Kathryn Mayorga a decis sa isi publice povestea oricum. Acum vrea sa organizeze o conferinta de presa in care sa povesteasca cu lux de amanunte ce s-a intamplat intre ea si Ronaldo.

Mai mult, englezii au cautat in arhive si au descoperit ca Ronaldo a mai fost acuzat de doua tinere de viol in 2005, cand era un tanar jucator la Manchester United. Politia a abandonat investigatia fara acuzatii din lipsa de probe.