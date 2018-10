BREAKING NEWS | Cristiano Ronaldo rupe tacerea dupa acuzatia de VIOL: "Aceasta este o CRIMA!"

"Resping cu fermitate orice acuzatie facuta la adresa mea. Violul este o crima abominabila total opusa fata de ceea ce sunt eu si lucrurile in care cred. Refuz sa alimentez spectacolul mediatic creat de oamenii care cauta sa se promoveze pe seama mea", este mesajul pe care Cristiano Ronaldo l-a transmis pe retelele de socializare.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.