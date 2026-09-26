Finlanda a debutat cu dreptul în Liga C din UEFA Nations League și a învins San Marino cu 7-0, pe stadionul din Serravalle. Nordicii au ajuns astfel la șapte victorii din tot atâtea meciuri directe cu „La Serenissima”.

Finlanda a deschis scorul în minutul 5, când Joel Pohjanpalo a reluat în plasă centrarea lui Leo Walta, cu ajutorul unei devieri a lui Marco Pasolini.

Oaspeții au continuat să domine și au mai punctat de două ori până la pauză. Adrian Svanback a înscris pentru 2-0, apoi a oferit pasa decisivă la reușita lui Benjamin Kallman.

San Marino a văzut „roșu” și a încasat încă patru goluri

Finlanda a început în forță și repriza secundă. Leo Walta a marcat de două ori, cu goluri în minutele 49 și 54. Între cele două reușite, San Marino a rămas în inferioritate numerică după eliminarea directă a lui Alessandro Golinucci, pentru un fault asupra lui Svanback.

Joel Pohjanpalo a închis seara cu un hat-trick. Atacantul finlandez a înscris spectaculos pentru 6-0, apoi a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 7-0.

Pentru finlandezi urmează un duel pe teren propriu cu Belarus marți, 29 septembrie, nu mai devreme de ora 19:00, în timp ce San Marino va primi vizita Albaniei, în aceeași zi, dar de la ora 21:45.