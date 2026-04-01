Marți seară, în afara finalelor din barajele pentru Campionatul Mondial din 2026, s-au disputat și mai multe meciuri amicale.
A atras atenția întâlnirea dintre naționalele ”liliputane” San Marino și Andorra, 0-0 pe San Marino Stadium.
Cu acest prilej, veteranul Marc Pujol (44 de ani în august) a bifat selecția sa cu numărul 123 la naționala Andorrei, în timp ce de la gazde Matteo Vitaioli a devenit primul fotbalist din istoria lui San Marino care ajunge la 100 de meciuri disputate pentru echipa națională.
Pujol, legitimat acum la Atletic Club Escaldes, și-a început aventura la naționala Andorrei tocmai în 2000 - primul său gol la reprezentativă a fost în 1-5 cu România din 2004, în preliminariile Mondialului.
Costa Rica - Iran 0-5
Au marcat: Ali Gholizadeh 10, Mehdi Taremi 19 - penalty, 34 - penalty, Mohammad Mohebi 31, Mehdi Ghaedi 54.
Muntenegru - Slovenia 2-3
Au marcat: Milutin Osmajic 21, 44, respectiv Zan Vipotnik 41, 55, Danijel Sturm 47.
Norvegia - Elveţia 0-0
San Marino - Andorra 0-0
Serbia - Arabia Saudită 2-1
Au marcat: Strahinja Pavlovic 66, Aleksandar Mitrovic 70, respectiv Abdullah Al Hamdan 8.
Rusia - Mali 0-0
Ungaria - Grecia 0-0
Africa de Sud - Panama 1-2
Au marcat: Mbekezile Mbokazi 64, respectiv Jose Cordoba 58, Jiovany Ramos 77.
Haiti - Islanda 1-1
Au marcat: Wilson Isidor 88, respectiv Gylfi Sigurdsson 61.
Iordania - Nigeria 2-2
Au marcat: Mousa Tamari 17, Mohammad Al Aldahod 77, respectiv Moses Simon 25, Emmanuel Fernandez 41.
Maroc - Paraguay 2-1
Au marcat: Bilal El Khannouss 48, Neil El Aynaoui 53, respectiv Gustavo Caballero 88.
Peru - Honduras 2-2
Au marcat: Jairo Velez 6, 58, respectiv Luis Palma 44, Kevin Guity 90+4.
Algeria - Uruguay 0-0
Scoţia - Cote d 'Ivoire 0-1
A marcat: Nicolas Pepe 12.
Anglia - Japonia 0-1
A marcat: Kaoru Mitoma 23.
Austria - Coreea de Sud 1-0
A marcat: Marcel Sabitzer 48.
Irlanda - Macedonia de Nord 0-0
Olanda - Ecuador 1-1
Au marcat: Willian Pacho (autogol) 3, respectiv Enner Valencia 24 - penalty.
Ţara Galilor - Irlanda de Nord 1-1
Au marcat: Sorba Thomas 46, respectiv Jamie Donley 22.
Ucraina - Albania 1-0
A marcat: Oleksi Guţuliak 46.
Senegal - Gambia 3-1
Au marcat: Abdoulaye Seck 45+4, Ibrahim Mbaye 47, Lamine Camara 90+5, respectiv Comar Colley 51.
Spania - Egipt 0-0
SUA - Portugalia 0-2
Au marcat: Trincao 37, Joao Felix 59.
Argentina - Zambia 5-0
Au marcat: Julian Alvarez 4, Lionel Messi 43, Nicolas Otamendi 50 - penalty, Dominic Chanda (autogol) 68, Valentin Barco 90+4.
Canada - Tunisia 0-0
Brazilia - Croaţia 3-1
Au marcat: Danilo 45+2, Igor Thiago 88 - penalty, Gabriel Martinelli 90+2, respectiv Lovro Majer 84.
Mexic - Belgia 1-1
Au marcat: Jorge Sanchez 19, respectiv Dodi Lukebakio 46.
