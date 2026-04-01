Marți seară, în afara finalelor din barajele pentru Campionatul Mondial din 2026, s-au disputat și mai multe meciuri amicale.

Cu acest prilej, veteranul Marc Pujol (44 de ani în august) a bifat selecția sa cu numărul 123 la naționala Andorrei, în timp ce de la gazde Matteo Vitaioli a devenit primul fotbalist din istoria lui San Marino care ajunge la 100 de meciuri disputate pentru echipa națională.

Pujol, legitimat acum la Atletic Club Escaldes, și-a început aventura la naționala Andorrei tocmai în 2000 - primul său gol la reprezentativă a fost în 1-5 cu România din 2004, în preliminariile Mondialului.