VIDEO Ăsta meci! Cât s-a încheiat San Marino - Andorra, cu un fotbalist de 44 de ani ajuns la selecția cu numărul 123

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cele două naționale ”liliputane” s-au întâlnit pe San Marino Stadium.

TAGS:
San Marino - Andorrasan marinoAndorraMarc PujolMatteo Vitaioli
Din articol

Marți seară, în afara finalelor din barajele pentru Campionatul Mondial din 2026, s-au disputat și mai multe meciuri amicale.

A atras atenția întâlnirea dintre naționalele ”liliputane” San Marino și Andorra, 0-0 pe San Marino Stadium.

San Marino - Andorra 0-0, sărbătoare pentru Matteo Vitaioli și Marc Pujol

Cu acest prilej, veteranul Marc Pujol (44 de ani în august) a bifat selecția sa cu numărul 123 la naționala Andorrei, în timp ce de la gazde Matteo Vitaioli a devenit primul fotbalist din istoria lui San Marino care ajunge la 100 de meciuri disputate pentru echipa națională.

Pujol, legitimat acum la Atletic Club Escaldes, și-a început aventura la naționala Andorrei tocmai în 2000 - primul său gol la reprezentativă a fost în 1-5 cu România din 2004, în preliminariile Mondialului.

Rezultatele și marcatorii din meciurile amicale de marți

Costa Rica - Iran 0-5

Au marcat: Ali Gholizadeh 10, Mehdi Taremi 19 - penalty, 34 - penalty, Mohammad Mohebi 31, Mehdi Ghaedi 54.

Muntenegru - Slovenia 2-3

Au marcat: Milutin Osmajic 21, 44, respectiv Zan Vipotnik 41, 55, Danijel Sturm 47.

Norvegia - Elveţia 0-0

San Marino - Andorra 0-0

Serbia - Arabia Saudită 2-1

Au marcat: Strahinja Pavlovic 66, Aleksandar Mitrovic 70, respectiv Abdullah Al Hamdan 8.

Rusia - Mali 0-0

Ungaria - Grecia 0-0

Africa de Sud - Panama 1-2

Au marcat: Mbekezile Mbokazi 64, respectiv Jose Cordoba 58, Jiovany Ramos 77.

Haiti - Islanda 1-1

Au marcat: Wilson Isidor 88, respectiv Gylfi Sigurdsson 61.

Iordania - Nigeria 2-2

Au marcat: Mousa Tamari 17, Mohammad Al Aldahod 77, respectiv Moses Simon 25, Emmanuel Fernandez 41.

Maroc - Paraguay 2-1

Au marcat: Bilal El Khannouss 48, Neil El Aynaoui 53, respectiv Gustavo Caballero 88.

Peru - Honduras 2-2

Au marcat: Jairo Velez 6, 58, respectiv Luis Palma 44, Kevin Guity 90+4.

Algeria - Uruguay 0-0

Scoţia - Cote d 'Ivoire 0-1

A marcat: Nicolas Pepe 12.

Anglia - Japonia 0-1

A marcat: Kaoru Mitoma 23.

Austria - Coreea de Sud 1-0

A marcat: Marcel Sabitzer 48.

Irlanda - Macedonia de Nord 0-0

Olanda - Ecuador 1-1

Au marcat: Willian Pacho (autogol) 3, respectiv Enner Valencia 24 - penalty.

Ţara Galilor - Irlanda de Nord 1-1

Au marcat: Sorba Thomas 46, respectiv Jamie Donley 22.

Ucraina - Albania 1-0

A marcat: Oleksi Guţuliak 46.

Senegal - Gambia 3-1

Au marcat: Abdoulaye Seck 45+4, Ibrahim Mbaye 47, Lamine Camara 90+5, respectiv Comar Colley 51.

Spania - Egipt 0-0

SUA - Portugalia 0-2

Au marcat: Trincao 37, Joao Felix 59.

Argentina - Zambia 5-0

Au marcat: Julian Alvarez 4, Lionel Messi 43, Nicolas Otamendi 50 - penalty, Dominic Chanda (autogol) 68, Valentin Barco 90+4.

Canada - Tunisia 0-0

Brazilia - Croaţia 3-1

Au marcat: Danilo 45+2, Igor Thiago 88 - penalty, Gabriel Martinelli 90+2, respectiv Lovro Majer 84.

Mexic - Belgia 1-1

Au marcat: Jorge Sanchez 19, respectiv Dodi Lukebakio 46.

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!