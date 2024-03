Clasată pe locul 210, ultimul, în clasamentul FIFA, selecționata din San Marino a găzduit un meci amical pentru a „rupe blestemul” din ultimele două decenii. Minuscula reprezentativă, cunoscută drept „La Serenissima”, nu a mai câștigat niciun meci de 20 de ani!

Pe 28 aprilie 2004, San Marino înregistra singura victorie din istoria ei, un 1-0 cu Liechtenstein, într-o partidă amicală disputată acasă, la Serravalle. Autorul golului din acel meci, Andy Selva, este astăzi o legendă pentru fanii micuței echipe naționale.

Miercuri seară, San Marino a întâlnit acasă, pe stadionul din Serravalle, naționala din Saint Kitts & Nevis, o țară insulară din Caraibe, locul 140 în clasamentul FIFA. Suporterii din San Marino, organizați sub denumirea Never Any Joy Brigade (în traducere Brigada Niciodată Nicio Bucurie), au sperat că vor vedea în sfârșit o victorie a favoriților.

Filippo Berardi a deschis scorul pentru gazde, din penalty, în minutul 21, însă apoi cei din Saint Kitts & Nevis au marcat de trei ori în 18 minute! Terrell (min. 31), Burley (min. 45) și Panayiotou (min. 49) au stabilit scorul final: San Marino - Saint Kitts & Nevis 1-3!

San Marino (who haven’t won in 20 years) are up 1-0 over Saint Kitts and Nevis thanks to this penalty from Filippo Berardi ???????????????? #SMRskn #SanMarino pic.twitter.com/6mT6rn4G36