România - San Marino, partidă contând pentru etapa a 8-a din Grupa H (ultima) a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, se va disputa marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45. Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

România - San Marino, LIVE TEXT pe Sport.ro, marți, de la 21:45

Tricolorii vor căuta să își refacă moralul după înfrângerea dezamăgitoare din Bosnia (1-3). O partidă care ar fi putut reprezenta o încununare a obținerii locului 2 de calificare din grupă va avea, în cele din urmă, doar un rol simbolic pentru elevii lui Mircea Lucescu și pentru suporterii naționalei.

Selecționata din San Marino nu ar trebui să le pună absolut nicio problemă tricolorilor. Singurul gol pe care l-au marcat în campanie jucătorii amatori a fost chiar împotriva României. Duelul din tur, din deplasare, s-a terminat cu un categoric 1-5.

Per total, modesta națională a încasat 32 de goluri în cele 7 partide din preliminarii pe care le-a disputat. România a adunat până acum din tot atâtea meciuri 10 puncte, cu un 12-9 golaveraj rezultat din 3 victorii, un egal și 3 înfrângeri.

Lotul României pentru meciul cu San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);