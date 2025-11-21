Invitat să intoneze "Deșteaptă-te, române!" chiar în orașul său natal, artistul a fost victima unei defecțiuni tehnice majore. Ceea ce trebuia să fie un moment solemn pe stadionul "Ilie Oană" s-a transformat într-o situație jenantă din cauza ploii torențiale. Instalația de sonorizare a cedat fix în momentul intonării imnului, conexiunea dintre microfon și receptoare fiind întreruptă, astfel că vocea contratenorului abia s-a auzit pe arenă și la TV.



Considerat una dintre cele mai spectaculoase voci din România, Ouatu provine dintr-o familie de muzicieni, fiind fiul flautistului Florin Ouatu. Școlit la Conservatorul "Giuseppe Verdi" din Milano, acesta a devenit cunoscut publicului larg mai ales după momentul Eurovision 2013, unde a reprezentat România la Malmö cu piesa "It's My Life", clasându-se pe locul 13 în finală.



Reacție fermă după zvonurile despre despărțirea de Raluca



Deși momentul de la stadion a fost unul de sărbătoare, apariția artistului vine într-un context personal delicat, care a stârnit speculații în presa tabloidă. Recent, s-a discutat intens despre o posibilă ruptură între el și logodnica sa, Raluca, o tânără cu 20 de ani mai mică. Cei doi au încetat să se urmărească reciproc pe rețelele de socializare, iar pozele de cuplu au dispărut temporar, alimentând zvonurile.



Artistul a ținut să lămurească situația, negând vehement despărțirea definitivă și criticând graba cu care s-au tras concluziile.



"Vă spun doar că vă grăbiți să trageți concluzii și nu e cazul! (…) Este viața noastră privată și rămâne așa. Înțelegeți voi ce vreți, din moment ce v-am spus că vă grăbiți. Nu trece nimeni prin nimic", a transmis Cezar Ouatu pentru SpyNews.



Cei doi s-au logodit în septembrie 2024, într-un cadru romantic în Grecia, artistul mărturisind în trecut că există o chimie specială între ei: "Suntem mai căsătoriți decât unii care au acte (...) Mă înțeleg cu Raluca fără să vorbim prea mult".